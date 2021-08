Lewis Pullman protagonizará la nueva película de El misterio de Salem’s Lot

Pese a que han pasado varios años desde su anuncio, la nueva versión de El misterio de Salem’s Lot todavía sigue en desarrollo y recientemente tomó un nuevo impulso de la mano de la primera incorporación a su elenco.

Según informa The Hollywood Reporter, Lewis Pullman se sumó al elenco de la nueva película de El misterio de Salem’s Lot. El actor de The Strangers: Prey at Night tendrá la misión de interpretar a Ben Mears, el protagonista de esta historia que regresa a su pueblo natal en busca de inspiración y termina descubriendo que sus habitantes se están transformando en vampiros.

Por supuesto, esta famosa novela de Stephen King ya recibió una película de la mano de la adaptación de 1979 dirigida por Tobe Hooper, pero como suele suceder con la mayoría de las creaciones del escritor, esta historia sigue siendo una propiedad atractiva para llevar al cine.

La nueva película de El misterio de Salem’s Lot contará con un guión escrito por Gary Dauberman (It, The Nun, Annabelle Comes Home) y será producida por James Wan (Saw) para New Line