Life is Strange: True Colors llegará a Nintendo Switch en diciembre

Desde Square Enix dieron a conocer que la versión de Nintendo Switch de Life is Strange: True Colors llegará en diciembre próximo.

Inicialmente se esperaba que esta versión llegara el mes pasado, junto con el lanzamiento del juego en las otras plataformas, sin embargo fue retrasado a fines agosto.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta de Twitter del juego, desde donde también compartieron una imagen de Alex en la versión de Nintendo Switch.

Cabe recordar que The Life is Strange: Remastered Collection, el cual incluye el juego original, así como Before the Storm, también fue retrasado en todas las plataformas hasta inicios del 2022.