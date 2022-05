Lightyear quiere mostrarnos a la Star Wars de Andy, pero también buscará explorar “el lado oscuro de la nostalgia”

Aunque a quienes crecimos con esas películas nos cueste un poco asimilarlo (o admitirlo) Toy Story está cada vez más cerca de cumplir 30 años. Suficiente tiempo para ser considerada como una película antigua por los más jóvenes y más de lo necesario para que Disney tenga que comenzar a descifrar nuevas maneras de sacar provecho de la franquicia recurriendo a la nostalgia.

Pero aunque no sería descabellado imaginar que algún día podríamos enfrentarnos a una Toy Story 5, en estos momentos el futuro de la saga de los juguetes no está allí y más bien se encuentra depositado en Lightyear, una película que después de pasar más de cinco años en desarrollo pretende marcar el regreso de Pixar a los cines a partir de este 16 de julio.

Como han adelantado los tráilers, Lightyear contará la historia del explorador espacial que inspiró al juguete de Andy. Pero esta vez no será un relato como la película 2D Buzz Lightyear: Comando Estelar (2000), sino que es una apuesta mucho más ambiciosa.

De hecho, en la conferencia de prensa sobre Lightyear a la que Mouse tuvo la oportunidad de asistir, el director de la película, Angus MacLane (co-director de Finding Dory), señaló que Lightyear sería como la Star Wars de Andy.

“Vi una película que cambió mi vida: Star Wars. Y después de ver Star Wars, todo lo que quería jugar era Star Wars”, contó el director. “Todo lo que quería dibujar era Star Wars. Star Wars era mi religión. Y eso duró años. Pero Star Wars fue solo el comienzo de una serie de clásicos de ciencia ficción que definieron mi infancia”.

“Parecía que cada año había otro clásico que definía el género. Y luego, en 1995, vi otra película que cambió mi vida: Toy Story. Ahora recuerdan que en Toy Story, Andy tenía una fiesta de cumpleaños. Su regalo favorito fue un personaje que amaba, Buzz Lightyear el Guardián Espacial. Y fue un juguete que redefiniría el tiempo de juego para Andy. Y siempre me he preguntado de qué película era Buzz, ¿sabes? ¿Por qué no podíamos simplemente hacer esa película? Así que eso es lo que hicimos. Presentando a Lightyear, la película que vio Andy que cambió su vida. La Star Wars de Andy”, añadió el director.

Comparar a cualquier película con A New Hope, la entrega original de Star Wars, es algo no menor. Pero en el contexto que lo planteó MacLane, es un recurso sencillo de entender porque básicamente Lightyear quiere presentarse como la película que Andy vio (ya sea como un estreno 1995 o algo anterior) y que simplemente lo enamoró de algo que marcaría su vida.

Pero obviamente Lightyear no se lanzará en el mundo de Toy Story y tendrá la misión de conquistar a las audiencias de nuestra realidad en 2022.

En ese sentido, la película no solo quiere atraer a los espectadores con el gigantesco gancho de la marca Toy Story, sino que también buscaría cautivar al público con la promesa de presentarse como la primera apuesta de ciencia ficción de Pixar.

“(Lightyear) es una epopeya de ciencia ficción diseñada para inspirar a una nueva generación. Ahora, en nuestra película, Buzz no es un juguete, es un ser humano, es el verdadero Buzz Lightyear, el personaje protagonista de Pixar, en su primera aventura de acción y ciencia ficción”, dijo MacLane.

Sin entrar en detalles que puedan arruinar su experiencia, Lightyear contará una historia donde Buzz y su tripulación de exploradores espaciales quedarán atrapados en un planeta desconocido y hostil. Así, en un intento por salvar el día, Buzz emprenderá una misión que terminará por sacarlo de su tiempo.

Según MacLane eso fue importante porque a lo largo de todas las películas y cortos de Toy Story siempre se ha mostrado el conflicto común de Buzz con su entorno, pero también querían contar una historia más amplia sobre cómo pasa el tiempo en todas nuestras vidas.

“El héroe es muchas veces una historia muy trillada para el género de ciencia ficción, (pero) la idea se sintió como un terreno fértil tanto para nuestras propias experiencias personales como para el rasgo de carácter que define el núcleo de Buzz Lightyear. Así que Buzz es un pez fuera del agua en Lightyear. Es como un Rip Van Winkle atrapado en un futuro que no reconoce, tratando desesperadamente de volver al pasado para corregir el error de su juventud. Un héroe fuera de su propio tiempo”, comentó el director.

Pero aunque con esa premisa y el factor nostalgia que acarrea todo lo vinculado a Toy Story, sería fácil imaginar que Lightyear puede tocar teclas conocidas para conseguir su objetivo, su director sostiene que tanto la historia como la producción quieren rehuir del “lado oscuro de la nostalgia”.

“Lightyear es una celebración de películas y epopeyas de ciencia ficción en general, pero también está inspirada en el lado oscuro de la nostalgia y los peligros de vivir en el pasado”, señaló MacLane. “Como director, es la película que siempre he querido hacer. Y como cinéfilo, es la película que siempre quise ver”.

Para desarrollar Lightyear los equipos de la película colaboraron con la NASA para diseñar las bases y trajes de los exploradores espaciales. Y a partir de allí sacaron la importante conclusión de incluir muchos botones y palancas con planos de acercamiento en esta historia en la que también buscaron sí o sí incorporar un momento en gravedad cero.

“Vimos vehículos, aviones de entrenamiento y cápsulas. E incluso llegamos a sentarnos en unos pocos. Vimos botones y diales rusos, y más botones e interruptores. Vimos la piscina de entrenamiento para las caminatas espaciales, super genial. Y posamos con el pobre sujeto usando 350 libras de equipo. Estoy segura de que estaba muy emocionado, especialmente cuando no pudieron equilibrar su flotabilidad y pasó 20 minutos flotando como un corcho”, contó la productora Galyn Susman.

Lightyear fue desarrollada con una perspectiva IMAX y, aparte de lo aprendido en la NASA su premisa de diseño era mezclar lo cinematográfico y con un estilo de objetos más tosco.

“Quería que el diseño del mundo fuera cinematográfico y tosco. Bueno ¿qué significa eso? Primero cinematográfico: imaginé una visualización gráfica que utilizaría una atmósfera de alto contraste inspirada en el aspecto de una película de la década de 1970. Lightyear marcaría una pequeña desviación de las películas anteriores al usar lentes y técnicas de iluminación para darle a la película un aspecto más cinematográfico (...)Tendríamos una iluminación audaz, enfatizando el gráfico y dejando que los detalles desaparezcan, atrayendo al espectador a un mundo rico de un paisaje alienígena tangible”, explicó McClane.

“Como dije, la otra cualidad que quería tener en la película era lo tosco. Quería que hubiera un espesor y una construcción obvia para las cosas. El Buzz original tiene un tremendo sentido de esto, esta cualidad maciza, inspirado en una dosis saludable de la NASA e influenciada por el anime japonés. Pero no queríamos que este nuevo Buzz pareciera un juguete”, añadió. “(Los) primeros bocetos de exploración nos inspiraron para decidirnos por una ética de diseño clara: un diseño aeroespacial militar resistente, combinado con la estética de la electrónica de consumo de la década de 1980. Y este este lenguaje de diseño informó todo en la película, desde los vehículos terrestres hasta las naves espaciales, ya sabes, a todos los escenarios, todos recibieron el mismo tratamiento”.

La elección del elenco y la descartada censura a una escena

Para quienes no sean fanáticos de Toy Story ni de las historias de ciencia ficción, un atractivo de Lightyear puede ser su elenco. Después de todo, la película será encabezada por Chris Evans (el Steve Rogers/Capitán América de las películas de Marvel Studios) como Buzz.

De acuerdo a McClane “al elegir a Buzz, era importante diferenciar a nuestro héroe Buzz del juguete que se hace de su personaje y se representa en las películas de Toy Story”, por lo que trataron de buscar a un actor que no imitara a Tim Allen pero que aportara una dosis de seriedad y humor al personaje.

“(Buzz) necesitaba tener ese sonido rico y agradable, capaz de ser tanto dramático como cómico. Y lo más importante, necesitaba ser heroico sin parecer arrogante o denso”, indicó Susman. “Y eso es una tarea difícil. E inmediatamente supimos que teníamos que preguntarle a Chris (Evans). Lo que no sabíamos es que es un gran aficionado a la animación y que aportaría ese amor y pasión al proyecto, así como su infinidad de talentos actorales. Incluso asistió a un diario de animación y le dio al equipo una charla de ánimo. Realmente ha sido una colaboración maravillosa, y no podríamos estar más felices”.

Aparte de Evans como Buzz, el elenco de Lightyear contará con Peter Sohn como el gato robot Sox, Keke Palmer como Izzy Hawthorne, Taika Waititi como Mo Morrison, Dale Soules como Darby Steel, James Brolin como Zurg, y Uzo Aduba como Alisha Hawthorne.

McClane definió a Alicia Hawthorne como el “ancla emocional” del primer acto de la película. No obstante, antes de la presentación de Lightyear el personaje cobró importancia por otra razón: una polémica sobre la censura que Disney habría tratado de instaurar a la representación de Alicia y su pareja.

Según Susman, el beso entre Alicia y su esposa está en el corte final de la película y la relación entre ambas siempre fue parte de Lightyear.

“Siempre hemos tenido a la pareja de lesbianas. Siempre han sido parte de la película. Ser capaz de reponer el beso era importante para nosotros. Es un momento conmovedor. Ayuda a Buzz a ver la vida que su mejor amiga está viviendo frente a él y que no está teniendo. Él no tiene ese tipo de relaciones. Él no tiene un hijo, él no tiene lo que ella tiene”, sentenció la productora.

Lightyear y Toy Story

Pese a que Lightyear quiere contar una historia independiente de las películas de Toy Story, es innegable que la trayectoria de esas películas y la versión que han construido del juguete de Buzz Lightyear no solo tendrá un papel en su recepción, sino que de una forma u otra también influyó en su desarrollo.

Así, aparte de sus comentarios sobre la relación con la nostalgia que tendrá esta cinta, el director Angus MacLane contó que “quería que toda la película tratara sobre la nostalgia y, desde cierto punto de vista, de ahí venía yo. Era un poco de nostalgia, pero también estaba tratando de encontrar la mitad del camino para crear algo nuevo”.

“Eso es más o menos lo que estaba diciendo acerca de lo que me preocupaba al conectarlo con el universo de Toy Story: tener ese punto de partida, pero luego tratar de hacer una nueva historia que se sintiera clásica, y una combinación de esas cosas. Las películas toman mucho tiempo para hacer, realmente, como cineastas, siempre estamos tratando de encontrar temas universales, como dije, las verdades universales de esto”, agregó.

En ese sentido Jane Yen, la supervisora de efectos visuales de Lightyear, indicó que el “mayor desafío fue hacer que Buzz fuera reconocible del mundo de Toy Story, pero también una persona distinta en Lightyear”. Todo mientras que MacLane tenía claro que “la escena obligatoria de la película es Buzz luchando contra Zurg”.

“Adaptar a Zurg para nuestra película fue una tarea difícil. El diseño original de Toy Story 2 es icónico y queríamos aprovechar ese material de origen tanto como fuera posible. Pero al mismo tiempo, nuestra película tiene un aspecto más maduro y detallado que la versión original de juguete del personaje”, relató Greg Peltz, diseñador de los sets de Lightyear. “Necesitábamos que nuestro Zurg encajara en el mundo de ciencia ficción dura que habíamos creado. Pero sobre todo, Zurg, tiene que ser una amenaza. Su diseño tiene que ser intimidante para que pueda llevar la amenaza y la presencia que demanda nuestra historia. Tomando todos esos objetivos juntos, volver a imaginar al personaje como un robot gigante encajaba perfectamente con el personaje y el mundo que ocupa”.

Si bien los cineastas no quisieron entregar detalles específicos de la trama, se prometió que “Zurg es una fuerza a tener en cuenta” y tiene varias habilidades geniales que ocupará a lo largo de la historia. Todo mientras no sería un robot torpe o sin pensamientos.

Lightyear se estrenará este 16 de junio