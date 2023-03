Linda Blair repetiría su papel como Regan MacNeil en la nueva película de El Exorcista

Parece que Ellen Burstyn no será la única integrante del elenco de la película original de El Exorcista que regresará para el reinicio que está preparando Universal.

De acuerdo a un reporte de Above the Line, Linda Blair repetiría su papel como Regan MacNeil en el reinicio de El Exorcista.

Supuestamente Blair habría estado algunos días en el set de la película que será dirigida por David Gordon Green (Halloween) por lo que su participación en la cinta no sería muy extensa. No obstante, Blumhouse no quiso confirmar ni descartar su incorporación al elenco y se limitó a comentar que la actriz de la película original ayudó a esta nueva producción.

“Linda Blair se desempeñó como asesora en la próxima película de El Exorcista”, dijo un vocero de Blumhouse, la productora de este remake, a Above the Line.

Esta nueva película de El Exorcista será protagonizada por Leslie Odom Jr. como el padre de un niño poseído que inteentará localizar localizar a Chris McNeil (Ellen Burstyn). El reparto de esta cinta también contará con Ann Dowd, Lidya Jewett, Jennifer Nettles, Olivia Marcum, Raphael Sbarge y Okwui Okpokwasili. El estreno de esta producción está fijado para octubre de este año.