Lobo y las Súper Mascotas serán parte de los nuevos especiales de Dark Nights: Death Metal

¿Cómo se verían los eventos más importantes del Universo DC contados desde la perspectiva de Lobo? ¿Cuán aterrador sería un universo donde las Súper Mascotas son malvadas? Esas son preguntas que probablemente muy pocos fanáticos se han planteado pero que DC Comics planea responder en un par de meses más de la mano de dos nuevos one-shots de Dark Nights: Death Metal.

Durante este jueves la editorial anunció que planea continuar expandiendo las publicaciones ligadas a ese evento con Dark Nights: Death Metal –Infinite Hour Exxxtreme y Dark Nights: Death Metal – The Multiverse Who Laughs.

Siguiendo la dinámica de los one-shots anteriores que surgieron a raíz del evento que nuevamente enfrenta a los héroes y el Batman Que Ríe, estos nuevos cómics contarán con distintos equipos creativos y aprovecharán los eventos ligados al ataque de The Darkest Knight para narrar historias que buscan presentar otras perspectivas del universo de la editorial.

Particularmente Dark Nights: Death Metal –Infinite Hour Exxxtreme se dedicará a repasar la historia del Universo DC desde el punto de vista de Lobo. Un relato que evidentemente no será acertado y estará cargado de “¡sangre y tripas y violencia gratuita extrema!”.

Dark Nights: Death Metal –Infinite Hour Exxxtreme contará con historias escritas por Frank Tieri, Becky Cloonan y dibujadas por Dale Eaglesham, entre otros. Todo mientras su portada estará a cargo de Kyle Hotz.

Por su parte, Dark Nights: Death Metal - The Dark Multiverse Who Laughs #1 se presentará como una historia que expandirá un punto que claramente es un spoiler de Dark Nights: Death Metal.

Después de todo, su descripción dice que este one-shot explorará parte de las 52 nuevas Tierras del Multiverso Oscuro que fueron creadas por el Batman Que Ríe gracias a su nuevo “poder divino”.

Obviamente esas Tierras no serán mundos marcados por los héroes o la esperanza y se presentarán como “realidades de pesadilla” que, por ejemplo, incluirán a un “asilo de Arkham incluso más aterrador de lo que conocemos” y “un mundo de malvadas Súper Mascotas”.

Dark Nights: Death Metal The Multiverse Who Laughs #1 contará con guiones de Patton Oswalt, Jimmy Palmiotti, Scott Snyder, Brandon Thomas, James Tynion IV y Joshua Williamson. Además de dibujos de Chad Hardin y otros artistas que aún no son anunciados.

La portada de este cómic estará a cargo de Chris Burnham y la puedes revisar a continuación.

Dark Nights: Death Metal - Infinite Hour Exxxtreme #1 será publicado el 10 de noviembre, mientras que Dark Nights: Death Metal - The Dark Multiverse Who Laughs #1 debutará el 24 de noviembre.

Es decir, ambas historias rodearán al lanzamiento de Dark Nights: Death Metal #5, uno de los últimos números de este evento cuya portada y descripción (con spoilers) también fueron develadas por DC (vía Newsarama).

De acuerdo a la editorial, Dark Nights: Death Metal #5, se presentará como un número que lidiará con el triunfo de The Darkest Knight, la nueva encarnación del Batman que Ríe, y mostrará a los héroes liderados por Wonder Woman tratando de reagruparse por última vez.

“The Darkest Knight ha ganado. Con el poder absoluto en la punta de los dedos del villano, Wonder Woman y el resto de los héroes de DC no son nada para él. Mientras The Darkest Knight vuelve su mirada hacia su verdadero objetivo, rehacer el Multiverso a su imagen, ¿podrán unirse los héroes de la Tierra para realizar su última resistencia?”.

Dark Nights: Death Metal #5 estará a escrito por Scott Snyder, contará con arte y portada de Greg Capullo y Jonathan Glapion, y saldrá a la venta el 17 de noviembre.