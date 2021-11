Los amigos de Snoopy quieren tener un fin de año memorable en el tráiler del nuevo especial de Peanuts para Apple TV+

Si todavía no se sienten en modo fin de año, dejen que este nuevo tráiler de Snoopy prepare sus corazones para la Navidad y la despedida de este 2021.

Durante esta semana Apple TV+ dio a conocer el primer tráiler de For Auld Lang Syne, su nuevo especial de Peanuts enfocado en fin de año.

Este adelanto no solo cuenta con una notable atmósfera navideña, sino que explica que su trama girará en torno a la fiesta de Año Nuevo que Lucy tratará de realizar para alegrarse después de la ausencia de su abuela en la Navidad.

Pero obviamente las cosas no marcharán de acuerdo a los planes de Lucy. Así, mientras Charlie Brown luchará para cumplir sus metas, Lucy se esforzará para que su fiesta sea perfecta.

For Auld Lang Syne fue dirigido por Clay Kaytis (The Christmas Chronicles, The Angry Birds Movie) en base a un guión co-escrito por él mismo, Alex Galatis y Scott Montgomery.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de este especial aquí:

El especial For Auld Lang Syne de Peanuts se estrenará el 10 de diciembre en Apple Tv+.