Los creadores de Glee recordaron a Naya Rivera: “Su mayor legado de Glee probablemente es el humor y la humanidad que trajo a la relación de Santana y Brittany”

Para sus conocidos Naya Rivera era una madre, una hija y una amiga, pero para gran parte del mundo, la actriz será recordada como la mujer que interpretó a Santana Lopez en la popular serie Glee.

Por eso, luego de que el lunes pasado se confirmara que la actriz murió tras ahogarse en un lago de California, los creadores de la popular serie emitida por Fox quisieron compartir un comunicado recordando el trabajo más destacado de Rivera.

En el documento recogido por TV Line, Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk rememoraron el rol de la actriz en la serie, cómo hizo algunas de las presentaciones más recordadas de Glee, y sobretodo destacaron cómo logró que su interpretación de Santana marcara un hito en este tipo de producciones.

En ese sentido, los creadores de Glee reiteraron que inicialmente Santana solo era un personaje secundario.

Pero la interpretación de Rivera la impulsó a un lugar más importante de la serie y así la actriz logró concretar una de las historias más memorables de esta producción representado el romance de Santana y Brittany, una de las pocas relaciones lésbicas entre adolescentes que se presentaron en la televisión durante la década pasada.

“Su mayor legado de Glee es probablemente el humor y la humanidad que trajo a la relación de Santana con su mejor amiga y eventual novia / esposa Brittany (interpretada por Heather Morris)”, añadieron los creadores de Glee.

Puedes leer la declaración completa de Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk a continuación:

"Estamos desconsolados por la pérdida de nuestra amiga Naya Rivera.

Naya no era parte regular de la serie cuando comenzamos Glee. Ella no tenía más que unas pocas líneas en el piloto. Pero no nos llevó más de un episodio o dos darnos cuenta de que habíamos tenido la suerte de encontrar una de las estrellas especiales más talentosas con las que tendríamos el placer de trabajar. Naya podía actuar, podía bailar y podía cantar (¿podría cantar alguna vez?). Podía clavar una broma y podría aplastarte con una escena emocional. Ella podía moverse entre ser aterradora, dura y profundamente vulnerable con facilidad. Era una alegría para escribir, una alegría para dirigir y una alegría para estar cerca.

Naya es responsable de numerosas representaciones musicales icónicas de Glee, el mash up de Adele, Valerie y Songbird, pero su mayor legado de Glee es probablemente el humor y la humanidad que trajo a la relación de Santana con su mejor amiga y eventual novia / esposa Brittany (interpretada por Heather Morris). Fue una de las primeras veces que se vio una relación abiertamente lésbica de secundaria en una cadena de televisión y Naya entendió lo que ‘Brittana’ significaba para las muchas mujeres jóvenes que se veían representadas en la televisión por primera vez. Naya siempre se aseguró de que el amor de Santana por Brittany se expresara con dignidad, fuerza y con intenciones puras. Naya siempre se conmovió con las chicas que se acercaron a ella para decirle cuánto les afectaba el amor de Santana y Brittany. La obligación de Naya con ellos, y con todos sus fanáticos, era obvia. Tenía la rara combinación de humildad y confianza infinita en su talento.

Naya era una verdadera profesional. Siempre a tiempo, siempre conocía sus líneas (lo que no era fácil teniendo en cuenta los bocados gigantes de diálogo que a menudo le dimos), siempre mantenía a todos riéndose en el set. Era cálida, cariñosa y ferozmente protectora del resto del elenco. Ella era dura y exigente. Ella era divertida. Ella era amable. Ella era generosa. Hubo altibajos durante los maravillosos y estresantes años que pasamos haciendo Glee. No estuvimos de acuerdo, peleamos, nos arreglamos, luego peleamos un poco más de lo que recuperamos. El tipo de cosas que suceden en una familia. Naya era más que una simple actriz en nuestro programa: era nuestra amiga.

Nuestros corazones están con su familia, especialmente con su madre, Yolanda, que era una gran parte de la familia Glee y su hijo Josey. Los tres estamos actualmente en el proceso de crear un fondo universitario para el hermoso hijo que Naya amaba más que nada”.