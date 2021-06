Los créditos del segundo episodio podrían revelar un importante dato sobre un nuevo personaje de Loki

Marvel Studios se caracteriza por mantener un estricto nivel de reserva en torno a los detalles de sus nuevas producciones. No obstante, aunque la compañía se esfuerza para evitar que los actores compartan puntos de las historias, ciertamente la compañía no es inmune a las filtraciones y errores.

De hecho, eso quedó en evidencia con el segundo episodio de Loki que no solo contó con un momento que fue anticipado por las fotos del set, sino que también podría ocular una importante revelación en sus créditos.

Por supuesto, todo esto implica spoilers de Loki por lo que les recomendamos que no sigan leyendo si no están al día con la serie o no quieren conocer posibles detalles sobre los próximos episodios.

Cuando el primer episodio de Loki confirmó que la trama de la serie arrancaría con la persecución de una variante del Dios del Engaño no fueron pocos los fanáticos y portales que comenzaron a especular con el debut de la versión femenina del personaje. Después de todo, desde el año pasado y gracias a una foto del set se había planteado que la actriz Sophia DiMartino podría interpretar a “Lady Loki”.

No obstante, aunque hasta ahora la serie ha señalado que efectivamente DiMartino sería otra versión de Loki, una parte de los créditos refutaría ese argumento planteando que esta variante podría ser otro personaje y no sería necesariamente Loki.

Resulta que como algunos fanáticos compartieron en redes sociales, mientras que los créditos en inglés y el doblaje para algunos idiomas simplemente se refieren al personaje de DiMartino como “Variante”, en los créditos del doblaje castellano el papel es identificado como Sylvie.

¿Quién es Sylvie?

La conexión que parece más pertinente para ese nombre en los cómics de Marvel es un personaje llamado Sylvie Lushton. Ese personaje efectivamente está ligado la serie regular Thor de 2007 escrita por J.M. Straczynski y donde debutó la versión femenina de Loki, sin embargo, tiene que ver con otro punto de esa trama.

En dicho cómic, después de los eventos de Ragnarok, el dios del trueno reubicó a Asgard en la Tierra y específicamente estableció a su reino en un poblado de Oklahoma en Estados Unidos. Sylvie era una joven que vivía en esa localidad y que de un día para otro despertó con sorprendentes habilidades.

Dark Reign: Young Avengers #3

Sylvie creyó que tenía una relación con los asgradianos y, además de tratar de hablar como ellos, decidió mudarse a Nueva York para emprender una carrera como superhéroe bajo el nombre de Enchantress (Lushton inspiró su apariencia y nombre en Amora).

Los planes de Sylvie y su vínculo con los Jóvenes Vengadores de Coat of Arms eventualmente la llevaron a encontrarse con los verdaderos Jóvenes Vengadores durante la historia de ese grupo en el evento “Dark Reign”, donde se dio una importante revelación sobre su verdadera identidad.

En las páginas de Dark Reign: Young Avengers #3 Loki (aún presentándose en el cuerpo de Lady Sif) le explicó a Norman Osborn que creó a Sylvie para usarla en sus planes.

“Me gustó la idea de crear un mortal que sospecha que es uno de los míos”, dijo Loki. “Ella es infinitamente susceptible a las esperanzas frustradas y, por lo tanto, al engaño”.

Dark Reign: Young Avengers #3

El papel de Sylvie en la serie Loki

Por supuesto, por ahora esto solo está en el terreno de las especulaciones, sin embargo, una aparición de Sylvie en Loki tampoco es algo que se pueda descartar de plano. Tengan en cuenta que independiente de la verdadera identidad del personaje de DiMartino, previamente se había rumoreado que Cailey Fleming (The Walking Dead) interpretaría a Lushton en el programa.

En ese sentido, mientras todavía hay espacio para dudas sobre el personaje de DiMartino, cabe preguntarse qué otras sorpresas podría tener la serie en materia de variantes de Loki. Después de todo, además de los rumores sobre Lady Loki, otra creencia popular entre los fanáticos apunta a que Richard E. Grant podría dar vida a nada más ni nada menos que un envejecido Loki.

Por lo que por ahora solo queda esperar a que Loki presente un nuevo episodio durante el próximo miércoles.