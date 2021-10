Los dragones llegan al presente en el primer vistazo a la nueva serie secuela de Cómo entrenar a tu dragón

Si bien la saga principal de Cómo entrenar a tu dragón concluyó con Cómo entrenar a tu dragón 3 en 2018, esta franquicia continuará creciendo durante este año de la mano de una nueva serie llamada Dragons: The Nine Realms.

Pero no esperen que esta producción muestre nuevas aventuras de Hipo, Chimuelo y compañía, porque como se reveló durante esta semana esta nueva apuesta de DreamWorks Animation estará ambientada 1.300 años después de los eventos de Cómo entrenar a tu dragón y se enfocará en la historia de otro niño y su dragón.

En ese sentido, la sinopsis del programa adelanta que Dragons: The Nine Realms se desarrollará en un mundo donde “los dragones ahora son solo una leyenda”, pero donde todo cambiará “cuando una anomalía geológica abre una inmensa fisura de kilómetros de profundidad en la superficie de la Tierra y científicos de todo el mundo se reúnen en una nueva instalación de investigación para estudiar el misterioso fenómeno”.

“Pronto, un grupo de niños inadaptados, llevados al sitio por sus padres, descubre la verdad sobre los dragones y dónde se han estado escondiendo, un secreto que deben guardar para sí mismos para proteger lo que han descubierto”, dice la descripción.

Así, el primer vistazo a Dragons: The Nine Realms muestra a uno de los niños protagonistas y su dragón en la mencionada fisura y recalca que esta producción estará ambientada en el presente.

La primera película de Cómo entrenar a tu dragón debutó en 2010 y su éxito no solo dio pie a una popular trilogía, sino que también propició varios spin-off que antes de esta nueva serie han incluido a apuestas como DreamWorks Dragons: Rescue Riders y DreamWorks Dragons.

Dragons: The Nine Realms contará con seis episodios y debutará el 23 de diciembre mediante Hulu y Peacock en Estados Unidos, por lo que aún no está claro cómo llegará a Latinoamérica.