Los episodios de What If…? serán “más oscuros o más livianos” que la propuesta tradicional de las películas de Marvel Studios

Con la conclusión de la primera temporada de Loki y el estreno de Black Widow, la siguiente producción de Marvel Studios que saldrá a la luz será What If…?, la primera incursión animada de la compañía detrás del MCU.

Pero parece que What If…? no solo quiere diferenciarse del resto del MCU con su propuesta animada, sino que también quiere aprovechar su formato de antología y su premisa que pretende explorar versiones alternativas del universo cohesionado para incursionar en distintos tipos de narraciones.

Así, en una reciente entrevista con la revista Total Film, los encargados de What If…? aprovecharon de anticipar algunos de los estilos que tendrán los capítulos de esta serie.

En primer lugar la guionista principal de What If...?, A.C. Bradley, aseguró que todos los capítulos se distanciarán de una forma u otra del tono habitual de las cintas enmarcadas en el MCU. “Nuestros episodios son más oscuros o más livianos que una película tradicional de Marvel, y también tenemos un par de tragedias”, dijo Bradley.

Como han anticipado los tráilers, los capítulos de What If...? explorarán desde un mundo inspirado en Marvel Zombies, pasando por un mundo donde Peggy Carter toma el suero del supersoldado, hasta una realidad donde T’Challa es Star-Lord.

En ese sentido, Bradley dice que el espectro de inspiraciones para What If..? es bastante amplio.

“Tenemos un episodio que es como un thriller político. Tenemos un episodio oscuro de Doctor Strange que es como una tragedia de historia de amor. Uno de ellos es solo que quiero divertirme y revivir mis películas favoritas cuando era niño. Can’t Hardly Wait fue una piedra de angular. (...) No puedo imaginar ningún otro momento de mi carrera en el que pueda escribir una de esas películas locas de fiesta de National Lampoon”, agregó Bradley.

“Luego tenemos un gran episodio de Agatha Christie”, complementó el productor ejecutivo Brad Winderbaum. “Tiene lugar en este oscuro punto de referencia que solo los fanáticos incondicionales conocen como Fury’s Big Week”.

“Fury’s Big Week” es básicamente la semana donde Nick Fury experimentó los eventos de The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor y el final de Captain America: The First Avenger, dando una continuidad a la primera etapa del MCU e inspirado un cómic tie-in, por lo que será interesante ver como se traduce eso a la propuesta de esta nueva serie.

What If...? se estrenará este 11 de agosto en Disney Plus.