Los estudios habrían presionado a Sony para llevar a los juegos exclusivos de PlayStation a PC

Finalmente, God of War estrenado originalmente para la PlayStation 4 ha llegado a PC con una buena recepción de tanto fanáticos como críticos. En la plataforma Steam, el videojuego recibió un puntaje de 95% de los usuarios, con reseñas “extremadamente positivas”.

Previamente, Sony ya había estrenado dos videojuegos de PlayStation 4 para PC, los cuales habían sido Days Gone y Horizon Zero Dawn, siendo ambos bien recibidos por los jugadores. Cabe preguntarse, por qué Sony no había hecho esta jugada anteriormente si sus juegos recibieron tanto éxito. Ahora tenemos la respuesta de Cory Barlog, director creativo de SCE Santa Monica Studio, quien afirma que se necesitó un esfuerzo “colectivo” de los estudios de Sony para llevar los juegos a PC.

“Creo que fue el esfuerzo colectivo de los estudios diciendo todo el tiempo que esto es una muy buena idea”, declaró Barlog para una entrevista con el medio Game Informer, sobre sus intentos de llevar God of War a PC. “Eventualmente, creo que se llegó a ese punto de inflexión. Cuando habíamos enviado tantas sugerencias al buzón de sugerencias que llegaron a decir: ‘Estamos cansados de escuchar todo esto. Bien, haremos esto’. Es un proceso, nosotros todavía estamos averiguando como compañía y como estudios individuales cómo hacer esto y cuál será el proceso y la estrategia que vendrá”.

A pesar de todos estos intentos, Sony todavía está dubitativo sobre el paso de sus juegos a PC. Cuando se le preguntó a Barlog sobre la posible llegada de God of War Ragnarok a PC antes de los cuatro años que le tomó la entrega anterior saltar de plataforma, el desarrollador no se mostró optimista. “No tengo idea. En este momento, lo estamos tomando un juego a la vez” afirmó el directivo en la entrevista.

God of War Ragnarok esta previsto que llegue en algún momento de este año para las consolas PlayStation 4 y 5.