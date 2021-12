Si todavía no ven Los Eternos o están esperando la oportunidad para repetirse a la entrega más reciente del MCU, probablemente querrán tomar en cuenta al nuevo anuncio de Disney Plus.

Siguiendo los rumores al respecto, este viernes el streaming de la Casa de Mickey Mouse finalmente confirmó que Los Eternos estará disponible en Disney Plus a partir del 12 de enero de 2022.

Tal y como sucedió con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Los Eternos se sumará al catálogo de Disney Plus sin costo adicional tras su debut exclusivo en cines durante el pasado mes de noviembre. Es decir, no tendrán que pagar nada aparte de su suscripción para ver la película.

Los Eternos fue dirigida por Chloé Zhao (Nomadland) y su elenco cuenta con Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, Ma Dong-seok y Lia McHugh, entre otros.