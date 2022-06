Los Hermanos Duffer aclararon que un supuesto detalle sobre Will en Stranger Things 4 fue simplemente un error

[Esta nota tiene spoilers de Stranger Things 4]

Desde que se estrenó Stranger Things 4, los fanáticos se han dedicado a desmenuzar cada escena de la serie con el afán de descifrar potenciales pistas sobre el futuro de la historia de Eleven y compañía.

En ese proceso obviamente han aparecido personas apuntando a que revelaciones vinculadas Vecna podrían arrastrarse de la primera temporada, pero también han surgido teorías sobre el destino que los Hermanos Duffer estarían preparando para algunos personajes en los próximos capítulos.

Así, mientras hay quienes tienen temores fundamentados sobre qué sucederá con Steve Harrington, en el caso de Will Byers hay fanáticos que creen que el primer volumen de Stranger Things 4 ocultaría una triste subtrama para el personaje de Noah Schnapp.

Aquella teoría que ha circulado desde el estreno de Stranger Things 4 se sustenta en la fecha que se puede apreciar en el video que los amigos de Angela están filmando mientras humillan a Eleven en la pista de patinaje. Como pueden ver en la siguiente imagen, ese momento y por ende toda la llegada de Mike a California ocurrió el 22 de marzo de 1986.

Y, como se estableció en la segunda temporada de Stranger Things, Will Byers está de cumpleaños el 22 de marzo.

A raíz de eso algunos fanáticos han planteado que Joyce, Jonathan, Eleven y Mike olvidaron el cumpleaños de Will y por eso el personaje estaba tan molesto aquel día. De hecho, incluso hay quienes han llegado a postular que la tristeza de aquel olvido podría convertir a Will en un blanco ideal para Vecna.

Pero aunque eso no suena totalmente descabellado, los Hermanos Duffer admitieron que la verdad es un poco menos elaborada y en realidad simplemente se olvidaron del cumpleaños de Will.

“La respuesta honesta es, claramente como los personajes del programa, también nos olvidamos del cumpleaños de Will. Entonces, el debate ahora es si ajustamos el cumpleaños de Will o simplemente dejamos que sea realmente triste”, dijo Matt Duffer a Variety.

Ross Duffer continuó señalando que sabe que los fanáticos se molestaran por eso. No obstante, se justificó diciendo que escribió ese detalle de la biografía de Will hace seis años. Todo mientras Matt Duffer aclaró que no tienen a alguien que los ayude con los pormenores de su universo.

Entonces ¿cuál es la solución para este error de continuidad? Los Hermanos Duffer apuntaron a que pueden tomar un camino de edición como lo hizo George Lucas con las ediciones especiales de la trilogía original de Star Wars.

“Estamos pensando que su nuevo cumpleaños (...) será el 22 de mayo, porque ‘mayo’ puede calzar en la boca de Winona (en la escena de la temporada 2 donde Joyce dice la fecha del cumpleaños de Will). Así que seríamos nosotros haciendo un George Lucas de la situación”, comentó Matt Duffer.

“Obviamente fue un error, y lo sentimos. Pedimos disculpas a los fans”, añadió Ross Duffer después de remarcar que es “demasiado malo” que Joyce olvidara el cumpleaños de su hijo y simplemente se marchara en esa fecha.

Por lo tanto será mejor que no esperen que el resto de Stranger Things 4 incluya una trama con el olvido del cumpleaños de Will cuando el segundo volumen llegue a Netflix el 1 de julio.