Los Hermanos Russo ya no formarán parte de la serie de Magic: The Gathering para Netflix

Después de un extenso período sin actualizaciones concretas al respecto, Deadline reveló que la serie de Magic: The Gathering para Netflix ya no contará con los Hermanos Russo como parte de su equipo creativo.

Si bien durante 2019 se anunció con bombos y platillos que los directores de Avengers: Endgame supervisarían la creación de una apuesta animada basada en el mundo del clásico juego de estrategia, esta semana Deadline reportó que tanto Joe y Anthony Russo como los guionistas Jose Molina y Henry Gilroy optaron por dejar el proyecto ante “diferentes visiones sobre la mejor manera de adaptar la propiedad intelectual”.

Pero Netflix no cancelará este proyecto y el streaming planea seguir adelante con su serie de Magic: The Gathering de la mano de Jeff Kline (Transformers: Prime), quien comandará un nuevo equipo creativo que contará con Steve Melching (Star Wars: The Clone Wars) como co-productor ejecutivo y editor de historias, Audu Paden como director supervisor, Izzy Medrano en la dirección de arte, y Nicole Dubuc, Russell Sommer, Taneka Stotts y Dan Frey como guionistas.

“Estoy agradecido con los Russos por traerme al mundo de Magic: The Gathering, específicamente, durante una cena en uno de sus restaurantes favoritos en Cleveland”, dijo Kline. “Magic es una de esas raras propiedades intelectuales con tal fuente de mitología que ‘escoger y elegir’ es la mitad de la batalla. Todas las personas que trabajan en la serie comprenden lo querido que es este universo y sienten tanto la euforia como la tremenda presión que conlleva traducir Magic a través de los medios“.

La serie de Magic: The Gathering aún no cuenta con una fecha de estreno.