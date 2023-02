Los juegos de Game Boy y Game Boy Advance llegan a la Nintendo Switch

Tal y como ya se había rumoreado en el pasado, Nintendo concretó el lanzamiento de una serie de clásicos videojuegos de Game Boy. A ellos también sumó otros tantos provenientes de la Game Boy Advance.

A grandes rasgos, esta nueva alternativa que busca robustecer la oferta del servicio de suscripción Nintendo Switch Online añadirá a títulos como Tetris, Metroid 2: Return of Samus, Mario & Luigi: Superstar Saga y The Legend of Zelda: The Minish Cap.

Los juegos son presentados incluyen filtros de pantallas opciones, como el de Game Boy Pocket, y además permitirá juego de hasta dos jugadores tanto de forma local como online en los videojuegos que lo soporten. En tanto, algunos títulos de Game Boy Advance permitirán hasta partidas de cuatro jugadores.

La siguiente es la lista:

Game Boy

Tetris

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid 2 - Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

A futuro se añadirán: The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, The Legend of Zelda: Oracle of Ages, Pokémon Trading Card Game, Kirby Tilt ‘n’ Tumble

Gameboy Advance

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Mega Microgames

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

A futuro se añadirán: Metroid Fusion, Kirby and the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero Maximum Velocity, Golden Sun.