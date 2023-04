Los lanzamientos, torneos y actividades que tendrá la nueva edición de LudiFest

Tras tres años de ausencia producto de la pandemia, este 2023 finalmente se realizará una nueva versión de LudiFest, el evento en torno a los juegos de mesa más grande del país y que por primera vez se realizará dentro de Estación Mapocho.

El evento se llevará a cabo este sábado 15 y domingo 16 de abril, reunirá bajo un mismo techo a toda la industria nacional de los juegos de mesa, con editoriales y distribuidoras como Master Games, Fractal, Devir y Asmodee, además de contar con espacios temáticos como zonas para juegos de rol y miniaturas, además de zonas con estrenos de las distintas editoriales y en todos los formatos, tanto grandes títulos de estrategia como juegos infantiles y party.

El evento promete ser para todo público, donde ya han confirmado demostraciones de todo tipo de novedades, desde juegos party que son apuesta segura en toda junta como Exploding Kittens y What Do You Meme, a juegos avanzados como Agricola 15 aniversario y Gloomhaven.

Dentro de los estrenos que los asistentes podrán probar antes de que salgan en las tiendas se encuentran Mantis, Zombie Kittens, Evergreen, Dobble Disney Princess, Star Wars The Deck Building Game, The Number y Dobble Connect, entre otros.

También habrá una serie de torneos abiertos para quienes quieran probar sus habilidades. Asmodee por ejemplo, contará con torneos de Aventureros al Tren y 7 Wonders el día sábado y Splendor y Azul el día domingo. Las inscripciones se realizarán en el mismo evento a partir de las 10:00 am y tendrán 32 cupos por torneo.

Además, contará con área de comidas, una academia del juego de cartas Pokémon, talleres de pintura y editoriales internacionales como Unstable Unicorns, Bezzerwizzer y Zygomatic.

Para más información visita www.ludifest.cl y el Instagram @LudiFest.

Las entradas para este festival ya están a la venta a través de Ticketplus.