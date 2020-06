Los luchadores de la WWE criticaron duramente el apoyo de su colega Jaxson Ryker a las acciones de Donald Trump

A través de su cuenta de Twitter, Jaxson Ryker, luchador de la WWE y miembro del equipo The Forgotten Sons, publicó un mensaje de apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justo cuando este anunciaba su intención de usar el ejército de Estados Unidos para controlar a las protestas en Estados Unidos.

“¡Agradecido por el Presidente de Estados Unidos que tenemos! Dios bendiga a América. Construida en la libertad. Nunca más olvidada”, publicó el luchador haciendo referencia también a las frases que dice su personaje de la WWE.

En un contexto de protestas en contra de la violencia policíaca que causó la muerte de George Floyd y con múltiples críticas en contra de las declaraciones y acciones del primer mandatario, las palabras de Ryker generaron criticas por parte de otros colegas de la WWE.

“La libertad de la que hablas te da el derecho a decir lo que quieras. No estoy aquí para discutir eso. Realmente necesito decirte que creo que impulses tu frase de mierda de lucha libre mientras todo esto está sucediendo es absolutamente patético. Buenas noches”, escribió el excampeón Universal, Kevin Owens.

“Estoy agradecido de que hayas publicado esto porque ahora sé lo que representas. Cuando los hermanos y las hermanas negras lloran, elogias a alguien que se niega a reconocer su dolor”, respondió el luchador Mustafi Ali. “Construido literalmente sobre la opresión”, agregó el excampeón Intercontinental, Sami Zayn.

Steve Cutler, quien es compañero de equipo de Ryker, por su parte explicó que: “aunque soy parte de un equipo en parejas mientras lucho, soy mi propia persona, con mis propios pensamientos y creencias. Me duele ver lo que está pasando en el mundo. Luché por la libertad de nuestro país y de TODAS las personas que viven aquí. No debería importar tu raza o como sea que te identifiques, TODOS somos seres humanos y TODOS merecemos ser iguales. #JusticeForGeorgeFloyd”.

Pero quizás la respuesta más dura provino por parte de Dave Bautista, actor y leyenda de la WWE. “Lo mantengo sin nombre porque es un desgraciado hijo de puta a quien me niego a dejar que se suba a mi faldilla. No recibe amor de mi parte. No me frota. Y si a él le gustaría discutirlo en persona, tenemos suficientes conocidos mutuos para que pueda encontrarme fácilmente”, dijo.

Pero la polémica no se queda ahí, ya que también salió a la luz una vieja publicación de Facebook en la que Ryker tildaba al movimiento Black Lives Matter como “basura”, lo que multiplicó las críticas en contra del luchador que previamente fue conocido bajo el nombre de Gunner durante su paso por la TNA.