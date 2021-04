Los parches de algunos juegos de PS3 están desapareciendo justo antes del cierre de la tienda digital

Hace unos días se conoció que los juegos de PlayStation 3 dejarían la PS Store, y aunque aún falta para que sean retirados, los parches de algunos juegos ya no se encuentran disponibles.

Según se dio a conocer a través de PSNProfiles, son varios los juegos que tienen dificultades para descargar los parches, que en algunos casos son esenciales para poder jugar en línea o ganar trofeos.

Algunos de los juegos que se han visto afectados por esto son Journey, LittleBigPlanet (GOTY), Castlevania: Lords of Shadow, Battlefield 4, Gran Turismo 5 y LEGO Star Wars: The Complete Saga. A través de ResetEra, también están dando a conocer la información, con varios usuarios señalando que ya no pueden actualizar sus juegos, incluso a pesar de que compraron actualizaciones hace tan sólo unos días.

Cabe recordar que los juegos de PlayStation 3, junto con los de PSP dejarán la PS Store el próximo 2 de julio, mientras que los de PlayStation Vita lo harán el 27 de agosto.