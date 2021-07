Los Power Rangers regresan de la mano de una colaboración con Reebok

Buenas noticias para todos los fanáticos de los Power Rangers y coleccionistas de zapatillas, y es que desde Reebok han anunciado una colaboración con la recordada franquicia de Hasbro, y que se encuentra inspirada en la serie original Mighty Morphin Power Rangers.

Según fue dado a conocer por la marca de zapatillas son seis los modelos que se lanzarán inspirados en los cinco rangers originales y el Megazord, cada uno incorporando elementos característicos de cada uno, como las monedas de poder.

Es así como los diferentes modelos, corresponden a: Zig Kinetica II Red Ranger ($79.990), Nano X1 Black Ranger ($89.990), Club C Legacy Blue Ranger ($69.990), Freestyle Hi Pink Ranger ($69.990), Club C Yellow Ranger ($36.990) , y Question Mid Megazord ($89.990).

Junto con lo anterior, los diferentes modelos vendrán en cajas especiales, las cuales representan a las diferentes partes del Megazord, y se pueden ensamblar para recrear al recordado robot de los rangers.

Desde Reebok señalan sobre las diferentes zapatillas:

Zig Kinetica II Red Ranger – Atlético como ninguno y con una personalidad cargada de actitud, el Ranger Rojo es el match ideal para los nuevos Zig Kinetica II. Los detalles de los Zig Kinetica II Red Ranger incluyen una puntera dentada que representa los dientes del Dinozord Tiranosaurio y acentos plateados inspirados en el Zord en la mediasuela. Disponible en tallas para adulto.

Nano X1 Black Ranger – Esta versión de las zapatillas de entrenamiento más versátiles de Reebok, las Nano X1, está inspirada en el look estilizado, la agilidad y la velocidad del Ranger Negro. Las Nano X1 Black Ranger te permitirán realizar una amplia gama de actividades físicas sin perder el estilo. De hecho, este modelo viene con una pestaña en el talón que hace referencia a los looks noventeros característicos del Ranger Negro. Disponible en tallas para adultos.

Club C Legacy Blue Ranger – Puede que el Ranger Azul no esté al frente de cada batalla, y es que su poder está en su interior. Estas Club C Legacy rinden homenaje a las habilidades del Power Ranger Azul a través de una suela translúcida, un aspecto importante del modelo que suele estar cubierto por la suela exterior. La silueta también incluye un collarín blanco y detalles en el talón que simulan el diseño de la corona del Dinozord Triceratops. Disponible en tallas para adulto, edad escolar y preescolar.

Freestyle Hi Pink Ranger – Los Freestyle Hi de Reebok fueron las primeras zapatillas de entrenamiento creadas exclusivamente para la mujer. Por lo tanto, son la silueta ideal para representar a la Ranger Rosa, conocida por empoderar e impulsar a los miembros de su comunidad enseñando aeróbicos en su centro comunitario. Las zapatillas incorporan franjas rosa en la zona frontal de la capellada, haciendo referencia al Dinozord Pterodáctilo, así como un corazón roto color verde en la correa interior: un guiño a la relación de la Ranger Rosa con el Ranger Verde. Disponible en tallas para adulto, edad escolar y preescolar.

Club C Yellow Ranger – Las icónicas Club C, una silueta conocida por su adaptabilidad, tan ideal para llevar al skate park como a las canchas de tenis, combina a la perfección con la versatilidad que caracteriza a la Power Ranger Amarilla. Además de los detalles alusivos a su Dinozord, los Club C Yellow Ranger lucen unas alas en la parte posterior de la lengüeta como tributo a Thuy Trang, la actriz que interpretó a la Ranger Amarilla. Disponible en tallas para adulto.

Question Mid Megazord – El modelo Question Mid Megazord luce una serie de detalles que hacen alusión al Zord, desde el logo blanco y amarillo en la lengüeta representando sus ojos hasta los ojales en V que simulan ser sus dientes. Este modelo también incluye un signo de interrogación en la puntera derecha con una M de Megazord. Disponible en tallas para adulto.

Estos modelos se encuentran disponibles a través de la página de Reebok desde el 8 de julio.