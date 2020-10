Los Powers Rangers otra vez serán reiniciados para dar pie a un nuevo universo de películas y series

La marca de los Powers Rangers es tan lucrativa, ya que además de sus series de televisión son una de las líneas de juguetes más vendidos del mundo, que inevitablemente será rescatadan para una nueva versión cinematográfica.

Luego de la película de 2017 impulsada por Saban y Lionsgate, los actuales dueños de los derechos, la compañía Hasbro, ya establecieron una nueva ruta rumbo a la pantalla grande.

A través de una de sus subsidiarias, la distribuidora y productora eOne, el destino de los Power Rangers estará en manos del productor y director Jonathan Entwistle, quien ha trabajado en series como“The End of the F***ing World” y “I’m Not Okay With This”.

Entwistle tendrá la misión de no solo realizar una película, sino que también supervisar la creación de un “universo cinematográfico” que también incluirá a una serie de televisión al estilo Marvel Studios.

Todo tendrá el objetivo de expandir la idea base para una nueva generación, sin olvidar que al medio de todo está un grupo de adolescentes que obtienen un poder que los transforma en los guerreros que batallan en contra de monstruos gigantescos que amenazan a La Tierra.

A fines de 2019, Entwistle ya había trabajado en una película de los Power Rangers para Paramount Pictures, pero ahora que todo está en manos de eOne, en Hasbro decidieron mantenerlo.