Los productores de la franquicia de James Bond abordaron los desafíos de la búsqueda del nuevo 007: “Es un compromiso de 10 (a) 12 años”

Incluso antes de que No Time to Die, la última película de Daniel Craig como James Bond llegara a los cines, la discusión sobre quién será el siguiente 007 ha sido uno de los principales temas en torno a la longeva franquicia.

Después de todo, mientras los responsables de la saga del espía han descartado la opción de elegir a una mujer como la siguiente Bond, en varias oportunidades también se ha manifestado que escoger al sucesor de Craig no será sencillo ya que la idea también sería renovar la saga en cierta medida con esa elección.

En ese sentido, en una reciente entrevista con Variety los productores de la saga de James Bond, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, abordaron los desafíos que implica elegir a la nueva versión del icónico personaje cinematográfico.

Ante todo, Barbara Broccoli indicó que la elección del nuevo Bond es una “cosa es que va a tardar un par de años” porque necesitan dar con el intérprete adecuado tanto en términos de propuesta cinematográfica como compromiso.

“Cuando elegimos a Bond, es un compromiso de 10, 12 años. Así que probablemente (el actor) esté pensando: ‘¿Realmente quiero esa cosa?’ No todo el mundo quiere hacer eso. Ya fue bastante difícil lograr que (Daniel Craig lo hiciera)”, indicó Broccoli.

“Mucha gente piensa: ‘Oh, sí, sería divertido hacer uno’”, añadió Broccoli mientras reía. “Bien. Eso no va a funcionar”.

Así Wilson remarcó que “también es una gran inversión (...) elegir a un nuevo Bond”.

Después de todo, según Broccoli, a todo eso hay que añadirle que quien sea elegido como el siguiente 007 también marcará una nueva era del personaje.

“Es por eso que, cuando la gente dice: ‘Oh, ¿a quién vas a elegir?’ no se trata solo de elegir a un actor para una película. Se trata de una reinvención, y ‘¿Hacia dónde lo llevamos? ¿Qué queremos hacer con el personaje?’”, comentó la productora. “Y luego, una vez que lo averigüemos, ¿quién es la persona adecuada para esa reinvención en particular? (...) Es un gran compromiso. No se trata solo de aparecer durante un par de meses de filmación”.