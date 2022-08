Los productores de la saga de James Bond estarían buscando a un 007 más joven

Después del fin de la etapa de Daniel Craig, el destino de la franquicia de James Bond sigue completamente en la nebulosa. Pero un nuevo rumor podría dar luces sobre los planes de los productores de la compañía EON, ya que una corresponsal de un programa matinal del Reino Unido planteó que los productores buscarían a un actor de alrededor de 30 años para el rol.

Según el diario Express, el reporte comenzó planteando que el actor Sam Heughan, protagonista de la serie Outlander, había sido descartado debido a que tiene 42 años de edad. En ese sentido, una corresponsal llamada Ross King planteó que ese rumor tiene un elemento “muy verídico” sobre los planes de los productores. “Ellos están buscando a un Bond más joven, alguien que probablemente esté en sus treintas”.

Lo anterior implicaría que varios nombres que han sonado como candidatos, como Idris Elba o Tom Hardy, simplemente no calcen en esos planes. Lo mismo podría ocurrir en lo que concierne a Henry Cavill, quien tendría más de 40 años al momento del estreno de la próxima producción.

Tengan en cuenta que Sean Connery tenía 32 años cuando protagonizó la primera película de la saga (Dr. No), mientras que George Lazenby tuvo 30 en su única película, On Her Majesty’s Secret Service.

Por su parte, Roger Moore tenía 45 años al tomar el mando a partir de Live and Let Die, Timothy Dalton contaba con 41 años cuando interpretó al agente en The Living Daylights y Pierce Brosnan tenía 41 años cuando se lanzó Goldeneye. Finalmente, Daniel Craig tenía 38 años al momento del estreno de Casino Royale.

Por ahora no existen reportes oficiales sobre los planes de los productores de la saga, y se espera que la próxima película se estrene en un par de años más, pero es muy probable que busquen cambiar nuevamente el foco tras el éxito que representó la etapa de Craig, quien protagonizó las películas más exitosas de la saga del agente al servicio de su majestad.