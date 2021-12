Los villanos de Flash tendrán su propio cómic bajo el sello Black Label de DC

Joshua Williamson volverá a escribir historias ambientadas en Central City. Pese a que actualmente el guionista está comandado la serie regular de Batman, durante el próximo año regresará al mundo del velocista escarlata tras su extensa carrera en el título principal de The Flash.

Pero esta vez Williamson no escribirá una historia sobre Barry Allen, sino que concretará un nuevo título enfocado en nada más ni nada menos que The Rogues, los villanos de Flash.

Este cómic que simplemente se llamará Rogues contará con dibujos de Leomacs (Basketful of Heads) y básicamente se enfocará en el último gran robo de los villanos.

En ese sentido, la descripción entregada por DC promete que The Rogues será una historia “neo-noir” enmarcada en el sello para adultos de la editorial, DC Black Label. Todo mientras su trama se ambientará en un futuro donde las cosas no han marchado bien para Leonard Snart y compañía.

“Hace diez años, The Rogues se disolvieron y tomaron caminos separados. Pero el tiempo no ha sido bueno con los ex super-criminales. Atrapados en un ciclo interminable de prisión, rehabilitación, trabajos sin futuro, relaciones rotas, libertad condicional y tarifas de restitución sin fondo, los Rogues están hartos de pagar por sus crímenes. Afortunadamente, el Captain Cold tiene un plan. Un último trabajo que los dejará a todos más ricos que sus sueños más salvajes y libres de su pasado ... si pueden sobrevivir. The Rogues planean robar la mayor reserva mundial de oro indocumentado e imposible de rastrear. Pero para llevar a cabo este atraco, deberán dirigirse al corazón de Gorilla City y robar al propio Gorilla Grodd, un supervillano ahora convertido en el despiadado jefe del sindicato del crimen más grande de la Tierra”, señala la descripción. “Esta serie de DC Black Label presenta a los Rogues como nunca los habías visto antes, enfrentando un atraco neo-noir que garantiza que los lectores se enfríen la sangre”.

Y, si con eso aún no pueden hacerse una idea de cómo será este título, aquí tienen un vistazo al cómic:

“Rogues es diferente a todo lo que he hecho en DC”, comentó Williamson. “Está más cerca de mis obras independientes. Es un libro de crímenes lleno de superciencia, humor negro, civilizaciones perdidas y locas escenas de acción, pero todo se juega con claridad, con el borde oscuro y las cualidades de juego moral de las historias clásicas de cine noir. Rogues toma todo lo que amamos de estos personajes clásicos y los envía violentamente a una historia oscura que hace que la serie DC Black Label sea ideal”.

Rogues contará con cuatro números y su primera entrega será publicada el 22 de marzo.