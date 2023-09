Lou Ferrigno, ‘El increíble Hulk’, se suma como artista invitado a SuperFest “Black Edition”

Quedan tan sólo unas semanas para la realización de SuperFest “Black Edition” es que se anunció que Lou Ferrigno, El increíble Hulk, se sumará como artista invitado al evento.

Junto con interpretar a Hulk en la serie de los 70′, Ferrigno es conocido por alzarse con el título de IFBB Mr. Universo y fue finalista, en legendarias “batallas” del fisicoculturismo de Mr. Olympia, compitiendo codo a codo con figuras como Arnold Schwarzennegger.

Junto con este, es que también se presentará en el evento, la actriz Emily Swallow, actriz mundialmente conocida por sus papeles en The Mandalorian, The Mentalist y Supernatural. “Estoy emocionada por anunciar que estaré presente en SuperFest Black Edition. Esta será mi primera vez en Sudamérica, y no puedo esperar más”, señaló en un video difundido en su cuenta de Instagram.

El evento también contará con espectáculos musicales de la mano de Animé Rock Project y Capitán Memo,.

Finalmente, entre los invitados el evento contará con la presencia de los doblajistas latinoamericanos Rubén León y Juán Guzmán, conocidos por interpretar las voces de Joker y Rick Sánchez en Rick y Morty, respectivamente, entre muchos otros.

De acuerdo a lo que dieron a conocer desde la producción, el evento además contará con una fiesta temática para mayores de 18 años, durante el sábado 14.

“Creemos que a lo largo de nuestra corta pero interesante historia hemos tenido la osadía de ser capaces de reinventarnos, ya sea por factores externos o por decisión propia como en este caso. Mantenemos una esencia en cuanto a contenido de primer nivel, seguimos siendo una convención 100% familiar y con foco en lo que el público ya conoce, pero siempre intentamos añadir un elemento más que nos permita seguir diferenciándonos. Este año no será la excepción”, menciona Mauricio Mracuson, Productor General de SUPERFEST CHILE.

SuperFest “Black Edition” se llevará a cabo el próximo 13, 14 y 15 de octubre en Basel Venue (a un costado del Mall Barrio Independencia) y las entradas se encuentran disponibles a través del sistema www.ticketmaster.cl.