Lucasfilm contrató a youtuber que realizó video tratando de mejorar los efectos visuales de Luke Skywalker en The Mandalorian

El final de la segunda temporada de The Mandalorian fue impresionante y sorprendente. Sobre eso prácticamente no hay discusión. Sin embargo, aunque varios fanáticos e incluso el propio Mark Hamill se conmovieron con el regreso de Luke Skywalker, también hay personas que no quedaron conformes con los efectos visuales que Lucasfilm empleó para presentar el personaje en la era posterior a Return of the Jedi.

Así, poco después del estreno del episodio titulado “The Rescue”, comenzaron a propagarse losa videos que pretendían mejorar los efectos visuales de aquella escena. Los resultados obviamente variaban de un trabajo a otro, pero uno de los materiales más conocidos fue el video realizado por el youtuber “Shamook” utilizando la tecnología deepfake.

Pero aunque aquello simplemente podría haber quedado como otro trabajo de aquel youtuber, ahora es algo bastante llamativo porque “Shamook” fue contratado por Lucasfilm.

“Como algunos de ustedes ya saben, me uní a ILM / Lucasfilm hace unos meses y no he tenido tiempo para trabajar en ningún contenido nuevo de YouTube”, escribió Shamook en el comentario de un video un par de semanas atrás. “Ahora que me he adaptado a mi trabajo, las cargas deberían comenzar a aumentar nuevamente. Seguirán siendo lentas, pero es de esperar que no estén separados por meses ¡Disfruten!”

Desde el portal IndieWire confirmaron esta información con un vocero de Lucasfilm que señaló: “(Industrial Light and Magic) siempre está buscando artistas talentosos y, de hecho, ha contratado al artista que se conoce como la persona en línea ‘Shamook’. Durante los últimos años, ILM ha estado invirtiendo tanto en aprendizaje automático como en inteligencia artificial como un medio para producir un trabajo de efectos visuales convincentes y ha sido fantástico ver cómo se genera un impulso en este espacio a medida que avanza la tecnología”.

Industrial Light and Magic es una empresa fundada por George Lucas y aunque naturalmente realiza efectos para las producciones de Star Wars, también trabaja en otras apuestas incluyendo a algunas películas y series de Marvel Studios, Rápido y Furioso 9, The Irishman, Space Jam: A New Legacy, Jurassic World Dominion y la serie de Y: The Last Man, por lo que “Shamook” no solo podría participar en proyectos vinculados a la franquicia espacial.