Lucy Liu calificó como “imperdonable e inaceptable” al lenguaje que Bill Murray utilizó en su altercado durante el rodaje de Los ángeles de Charlie

Lucy Liu habló sobre su disputa con Bill Murray durante la filmación de la película de Los ángeles de Charlie que se estrenó en el 2000.

Durante su participación en el podcast “Asian Enough” de Los Angeles Times, la actriz contó que durante el rodaje de la película elenco se reunió para ajustar una escena que no estaba funcionando. Murray no participó de aquel trabajo, pero cuando se reincorporó a la producción habría apuntado directamente contra Liu quién ni siquiera habría sido una figura prominente en aquellos ajustes creativos.

“Siento que algunas de esas historias son privadas. Pero diré que cuando empezamos a ensayar esta escena en que estamos todos en la agencia, nos habíamos tomado el fin de semana para reelaborar esa escena en particular y Bill Murray no pudo venir porque tenía que asistir a una reunión familiar”, contó Liu al ser consultada por el altercado con el actor. “Así que fueron todos los demás y solo hicimos que la escena fuera más fluida. Desearía tener más que ver con eso, pero no lo hice, porque era la última en el elenco y probablemente tenía la menor cantidad de privilegios en términos de participación creativa en ese momento”.

“Mientras estábamos haciendo la escena, Bill comienza a lanzar insultos y no voy a entrar en detalles, pero seguía y seguía. Yo estaba como: ‘Wow, parece que me está mirando directamente’. No podía creer que (los comentarios) pudieran ser hacia mí, porque ¿qué tendía que ver yo con algo importante en ese momento? Literalmente miro detrás de mi hombro, como ¿con quién está hablando detrás de mí? Yo digo: ‘Lo siento mucho. ¿Estás hablando conmigo?’ Y claramente lo estaba, porque entonces comenzó a convertirse en una comunicación uno a uno”, agregó.

La actriz no entró en detalles respecto a lo que le dijo Murray. No obstante, dejó en claro que no fue un intercambio agradable.

“Parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable, y no me iba a quedar sentada ahí y aceptarlo”, señaló Liu. “Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento. Porque no importa qué tan bajo en el tótem esté o de dónde venga, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas. Y no me quedaría callada, ni debería hacerlo”.

Liu continuó planteando que el período posterior a su disputa con Murray la sorprendió debido a la cobertura de la prensa.

“Lo que salió en la prensa fue que yo era esto y yo era aquello. Fue increíble para mí cómo se dio la vuelta y automáticamente pensaron que la mujer era la difícil”, comentó. “Pero no entendí cómo se volcó cuando no tenía nada que ver con instigar (la disputa) o crear esa plataforma de confrontación o ansiedad. Entonces, a pesar de que han pasado décadas, es algo que obviamente recuerdo muy íntimamente y no he olvidado”.

Pese a que en 2009 Murray aparentemente apuntó contra la actriz cuando le preguntaron respecto al altercado, de todas maneras Lucy Liu enfatizó en que no guarda rencores contra el actor.

“No tengo nada en contra de Bill Murray. Lo he visto desde entonces en una reunión de SNL y se acercó a mí y fue perfectamente amable. Pero no me voy a sentar ahí y ser atacada”, sentenció.