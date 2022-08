Mads Mikkelsen cree que Johnny Depp podría volver como Grindelwald en otra película de Animales Fantásticos

Hasta el momento Warner Bros Discovery no se ha pronunciado sobre el futuro de la franquicia de Animales Fantásticos, pero Mads Mikkelsen cree que Johnny Depp podría volver como Grindelwald en una potencial cuarta película de la saga enmarcada en el mundo de Harry Potter.

Durante una conversación con Deadline, Mikkelsen habló sobre su trabajo en Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore y abordó la posibilidad de que Depp retome el papel que plasmó en Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald antes de ser despedido en el contexto de sus disputas legales con Amber Heard.

“Fue muy intimidante”, dijo Mikkelsen al recordar cómo fue asumir el papel de Grindelwald . “Obviamente, bueno, ahora el curso ha cambiado, (Depp) ganó la demanda, el (caso) judicial, así que veremos si regresa. Él podría hacerlo. Soy un gran admirador de Johnny. Creo que es un actor increíble, creo que hizo un trabajo fantástico. Habiendo dicho eso, no podría copiarlo. No había manera de que pudiera simplemente copiarlo, porque es mucho de él. Sería un suicidio creativo. Entonces, tuvimos que pensar en algo más, algo que fuera mío, y construir un puente entre él y yo. Entonces, sí, fue intimidante. Sus fans eran muy, muy dulces, pero también muy tercos. No interactué demasiado con ellos, pero pude entender por qué les rompieron el corazón”.

Aunque en un minuto se planeó realizar seis películas de Animales Fantásticos, Warner Bros Discovery todavía no confirma Animales Fantásticos 4 por lo que, además de un hipotético interés de Depp por retornar al papel, el futuro en pantalla de Grindelwald dependerá de lo que suceda con las películas que funcionan como una precuela de la popular saga que adaptó los libros de Harry Potter.