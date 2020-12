Makoto Shinkai trabaja en una película con un mundo post-apocalíptico

El director de Your Name y Weathering With You, Makoto Shinkai, ya se encuentra trabajando en una nueva película, y según dio a conocer en una reciente entrevista, se desarrolla en un mundo post-apocalíptico.

El director lo dio a conocer en una reciente entrevista con TV Asahi (Vía ANN), donde señaló que comenzó a escribir el guión en la época que el gobierno japonés declaró estado de emergencia, apuntando que “el talante de los tiempos que corren está indeleblemente grabado en el guion”.

“Es una historia en la que ocurre algo enorme, que el poder de una sola persona no puede solucionar. Al hacer este filme quiero que las personas piensen, ‘De algún modo vamos a arreglárnosla ¿No?’. El coronavirus ha sido un desastre a gran escala, pero a lo largo de las décadas que vivamos vamos a experimentar muchas otras formas de desastre. Muchas cosas en la sociedad van a llegar a un dramático final, o a cambiar drásticamente, pero incluso después de eso, las personas encontrarán una manera de sobrevivir”, mencionó el director.

“En un mundo cambiado las personas encontrarán la forma de encontrar algo de alegría en sus vidas. Justo ahora quiero hacer una película que muestre lo que ocurre después del apocalipsis. Algo terminará. No será una película en la que hay que mantener a raya algo. ¿En el medio de un mundo diferente, que clase de aventuras ocurrirán? ¿Cómo se mantendrán las personas en contacto con sus sentimientos? ¿Cómo van las personas a vivir y superar el shock del cambio? Quiero hacer una película que represente las cosas que tenemos que confrontar después del fin del mundo”, agregó.

En la ocasión, también tuvo palabras para la película de Demon Slayer, la cual se convirtió en el filme más taquillero en la historia de Japón, superando a El Viaje de Chihiro. “Nadie podría haber anticipado que en el año 2020, en el que se hizo que las personas evitaran reunirse en un solo lugar, los récords de taquilla en Japón serían reescritos”.