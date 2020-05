Mark Hamill es un vampiro en busca de revancha en esta foto de What We Do in the Shadows

La segunda temporada de What We Do in the Shadows ya lleva varios capítulos al aire, sin embargo, uno de los momentos más esperados de este ciclo aún esta por llegar.

Evidentemente estamos hablando del episodio de la serie que contará con una participación especial de Mark Hamill, el recordado actor detrás de Luke Skywalker.

Hamill, quien ya ha tenido varios roles memorables en la pantalla chica, llegará a la serie para dar vida a un longevo vampiro que simplemente odia a Laszlo.

De hecho, el resentimiento del personaje de Hamill será tal que rastreará a Laszlo y llegará de la nada a su vida con el fin de saldar una vieja deuda.

En ese sentido, cómo pueden esperar de una serie como What We Do in the Shadows, la aparición del personaje de Hamill dará pie a varios momentos que prometen ser hilarantes. Solo miren el primer vistazo al actor en la serie:

El rol de Mark Hamill en la segunda temporada de What We Do in the Shadows se ha anticipado desde antes del estreno de este ciclo y mientras los fanáticos evidentemente están emocionados por ver al actor incursionar en este mundo, el propio Hamill reconoce que es un fanático de la serie y la película que la inspiró.

En una entrevista con EW a propósito de su aparición especial en la serie, Hamill contó que su hijo lo motivó a ver la película de What We Do in the Shadows dirigida por Taika Waititi y Jemaine Clement.

“Recuerdo que era el Día del Padre y tenía a mis tres hijos y estábamos eligiendo una película para ver. Sugerí Life With Father, que es la vieja escuela, pero me gustó cuando era niño porque soy de una gran familia. Pero todos mis hijos rodaron los ojos”, recordó el actor. “Dijeron que era una bola de maíz, así que les pregunté qué querían ver y mi hijo Nathan sugirió What We Do in the Shadows".

“Nunca había oído hablar de (la película), pero me explicó que era un reality show sobre vampiros y estaba muy intrigado”, añadió. "Estaba completamente sin preparación para lo que vi, era increíblemente inteligente y convincente. Tenía todos los elementos de una película de terror y, sin embargo, combinaba lo magnífico con lo mundano. ¿Quién piensa en cosas como esta? Tuve que detenerla varias veces para realmente absorber lo que acabábamos de ver. Es una de mis películas favoritas”.

Como buen fan de la película, Hamill era escéptico cuando se anunció la serie pero ahora relata que esta rápidamente lo cautivó.

“Cuando escuché que estaban haciendo una serie de televisión, pensé que necesitaba reducir mis expectativas. Ni Taika ni Jemaine iban a actuar en ella, pero escuché que estaban detrás de eso, así que mantuve la esperanza. Vimos al piloto y, no solo estaba a la par con la película, sino que agregó elementos que nunca había escuchado antes”, dijo Hamill.

El episodio de What We Do in the Shadows con Hamill será el sexto de la segunda temporada titulado “On the Run” y será emitido el 13 de mayo en Estados Unidos.