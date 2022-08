Mark Ruffalo manifestó su apoyo a la propuesta de nueva Constitución: “Todos los ojos y la esperanza puestos en Chile”

Mark Ruffalo, el actor estadounidense conocido por sus papeles en películas como The Avengers, 13 Going on 30 y Spotlight, se pronunció respecto a la propuesta de nueva Constitución de Chile.

A través de Twitter y citando una publicación que hacía eco de un hilo sobre las consideraciones medioambientales en la carta magna elaborada por la Convención Constitucional, el actor que interpreta a Bruce Banner/Hulk en las películas de Marvel Studios manifestó su apoyo a la nueva Constitución.

“Todos los ojos y la esperanza puestos en Chile”, señaló Ruffalo.

Durante años Ruffalo ha abordado temas políticos en sus redes sociales, por lo que su apoyo a la propuesta nueva Constitución de Chile sigue esa línea aunque no deja de ser llamativo. Después de todo, este aparente respaldo del actor a la opción “Apruebo” llega a solo un par de semanas del plebiscito que este 4 de septiembre decidirá que sucederá con el texto.