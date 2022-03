Mark Waid está abierto a distintas interpretaciones de Superman, pero Man of Steel no entraría en su criterio

Durante la semana pasada DC Comics lanzó el primer número Batman/Superman: World’s Finest, una nueva serie regular del vigilante de Gotham y el Hombre de Acero escrita por Mark Waid y dibujada por Dan Mora.

En ese contexto Waid participó de una sesión de preguntas y respuestas en Reddit donde, considerando su amplia carrera en los cómics, un usuario le preguntó si sus opiniones sobre los personajes que ha escrito, y en particular sobre Superman, han cambiado con el correr de los años.

El escritor de Kingdom Come fue bastante claro en su respuesta y reveló que con el paso del tiempo ha aceptado que pueden existir distintas interpretaciones de Superman. No obstante, para Waid todavía habría algo que no es tolerable en las representaciones del héroe: los asesinatos.

“Creo que mi percepción de Superman ha cambiado de esta manera: pasé muchos años creyendo que solo había ‘un verdadero’ Superman y era bastante rígido en la forma en que lo interpretaba. Desde entonces he llegado a aceptar que Superman pertenece a todos, y es lo suficientemente flexible como para soportar múltiples interpretaciones. Excepto aquellos en las que rompe cuellos”, señaló el autor.

Por supuesto, aquella última frase se puede interpretar como una referencia de Waid a Man of Steel, la película de Superman de 2013 donde, bajo la dirección de Zack Snyder y un guión de David S. Goyer, Clark mató a Zod para salvar a una familia.

Aquel momento de Man of Steel ha dado pie a debates desde el estreno de la película y mientras algunos han usado esa escena como un argumento contra la versión de Superman de Snyder, los fans del director siguen defendiendo fervientemente ese instante como parte del desarrollo del personaje.

En ese sentido, como a estas alturas esa es una polémica marcada por las percepciones, tengan en cuenta que en la misma dinámica de Reddit Waid explicó que considera que “los componentes centrales de Superman son la bondad, la empatía y la compasión”.