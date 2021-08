Después de participar en lo que fue Dark Nights: Death Metal: The Last Stories Of The DC Universe #1 durante el año pasado, Mark Waid está trabajando en un nuevo proyecto para DC Comics.

Si bien aún no hay muchos detalles respecto a lo que involucrará esta nueva publicación del escritor de Kingdom Come, recientemente el propio Waid confirmó que lanzará una nueva historia con la casa de Batman y Superman durante 2022.

Durante esta semana Waid participó en una conversación el podcast A Hero Story donde mientras hablaba sobre cómo manejar las revelaciones en los cómics tanteó su próximo proyecto para DC.

“Hay formas de hacer (una revelación). Ahora estoy trabajando en algo para DC que verán durante el próximo año y que es una situación muy similar donde durante la revelación en el tercer acto me doy cuenta que hay que buscar una forma de asegurarme sutilmente que (el lector) sepa quién será. Trabajé duro en eso, pero creo que lo conseguimos y creo que no lo verán venir”, dijo Waid. “Es algo de talento. No puedes tener a la gente diciendo ‘¿Qué le pasó a Reverse Flash?’ No sé, eso lo delata. Pero hay maneras sutiles de hacerlo”.

Después de ese comentario los anfitriones del podcast señalaron que habían recibido varias preguntas respecto a un eventual regreso de Waid a DC Comics, ante lo que el escritor anticipó que sus proyectos con la editorial incluirían un par de publicaciones pequeñas y algo más grande.

“No hemos anunciado nada aún, pero no hay duda. Ya he hecho algunas cosas pequeñas aquí y allá y también vienen un par de cosas pequeñas, pero estoy trabajando en algo más grande”, concluyó el escritor de una importante etapa de los cómics de Flash.

Así, mientras Waid no dio más detalles al respecto, solo queda esperar a que DC revele qué título realizará el autor durante 2022.