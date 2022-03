Martin Freeman sería parte de la serie de Invasión Secreta de Marvel Studios

Otro personaje conocido del MCU sería parte de la propuesta de Invasión Secreta, la primera serie evento de Marvel Studios para Disney Plus.

Si bien la compañía detrás de la franquicia de los Vengadores ha mantenido un estricto hermetismo en torno a esta apuesta, durante un reciente panel Samuel L. Jackson, el propio actor que encabezará esta serie como Nick Fury, indicó que Martin Freeman sería parte del elenco de Invasión Secreta.

Particularmente, al ser consultado respecto al reparto del programa que incluye a Olivia Colman (The Crown, The Favourite) y Emilia Clarke (Game of Thrones), Jackson casualmente dijo que Martin Freeman también participa del programa. Todo antes de entregar un montón de elogios a Colman, quien interpretará a un misterioso personaje.

Martin Freeman interpreta a Everett Ross en las franquicia de Marvel Studios y ha aparecido como ese agente en Capitán América: Civil War y Black Panther. Considerando que Ross es un agente de la CIA, su participación en la serie de Invasión Secreta claramente tiene sentido al considerar que se espera que este programa aborde cómo los skrulls se han infiltrado en distintas organizaciones terrestres.

Pero aún no hay nada oficial y Marvel Studios ni siquiera ha fijado una fecha para el debut de Invasión Secreta.