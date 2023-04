Marvel Comics publicará una precuela de X-Men: Días del Futuro Pasado

Marvel Comics concretará una serie de cómics para celebrar los 60 años de los X-Men. En ese sentido, la editorial ahora anunció que uno de esos proyectos será una precuela de la clásica historia de “Días del Futuro Pasado”.

Bajo el titulo en inglés de X-Men: Days of Future Past -- Doomsday, el cómic en cuestión será una serie limitada que será escrita por Marc Guggenheim, creador de Arrow y escritor de cómics como X-Men Gold, y que contará con arte del español Manuel García.

La historia se situará después de que una versión de un futuro posible de Kitty Pryde intenta alterar la historia, tal y como se pudo ver en el clásico X-Men #141 de 1981, ya que los Centinelas han arrasado con los mutantes luego de que el grupo de villanos liderados por Mystique logra asesinar al senador Robert Kelly, Charles Xavier y Moira MacTaggert.

Es decir, el nuevo cómic presentará lo que no se vio en Días del Futuro Pasado, abordando tanto los primeros tiempos de ese futuro posible (denominado como Tierra-811), así como las muertes que no se vieron. Al mismo tiempo, también aparecerán otros héroes Marvel involucrados en esa distopía.

“Al crecer, nunca pensé que tendría la oportunidad de escribir X-Men tantas veces como lo he hecho. En particular, nunca pensé que sería capaz de jugar en la increíble línea de tiempo que Chris Claremont y John Byrne dieron vida en Días del Futuro Pasado”, dijo Guggenheim en un comunicado de prensa. “Todavía tengo el recuerdo más vívido de visitar la papelería donde solía comprar mis cómics y ver Uncanny X-Men #141 en el estante. Esa portada icónica me dejó boquiabierto a mi niño de nueve años”, explicó.

“Mi objetivo con esta historia es llenar algunos vacíos que faltan en el período de treinta años que Kate Pryde resumió en solo cuatro viñetas en su día. No se requerirá familiaridad previa con la historia original. El resultado final es un evento que se siente como la historia de X-Men para terminar todas las historias de X-Men. ¡Al menos, esa es la diana a la que apuntamos!”, finalizó.

La siguiente es la portada del primer número.