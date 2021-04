Marvel lanzará tres cómics nuevos de los X-Men durante los próximos meses

Prepárense para recibir más cómics ambientados dentro del mundo de los X-Men. Si bien aún no hay muchos detalles al respecto, esta semana Marvel anunció que lanzará tres nuevos cómics en el marco de sus publicaciones de los mutantes.

Mediante una imagen que fue publicada en redes sociales, la compañía reveló que en julio aparentemente llegará un relanzamiento del cómic principal de los X-Men de la mano del equipo creativo compuesto por Gerry Duggan y Pepe Larraz. Pero aunque eso no es completamente inesperado considerando que la editorial presentará a una nueva formación de ese grupo en el evento “Hellfire Gala”, lo más llamativo de este anuncio está en los meses siguientes.

Después de todo, Marvel reveló que en agosto presentará un cómic que tendrá como creadores Leah Williams y Valerio Schiti. Sin embargo, la compañía no quiso detallar el nombre de esa publicación.

Todo mientras solo sabe que en septiembre será lanzado otro misterioso cómic escrito por Jonathan Hickman junto a un artista que aparentemente también será una sorpresa.

Estos nuevos títulos de la línea de los X-Men se enmarcarán en “Reign of X”, la actual etapa de las publicaciones mutantes que, como muestra la imagen anterior, también contempla a títulos como Children of the Atom, Way of X y X-Corp.