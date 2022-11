Marvel Studios cortó una breve escena LGBTQ y otros dos momentos para poder estrenar Black Panther: Wakanda Forever en Kuwait

Mientras Marvel Studios no pudo estrenar Doctor Strange in the Multiverse of Madness en varios territorios de Medio Oriente a inicios de este año, hasta ahora solo China y Kuwait habrían complicado el lanzamiento de Black Panther: Wakanda Forever.

Siguiendo un reporte anterior que indicaba que Black Panther: Wakanda Forever probablemente no se estrenará en China, ahora The Hollywood Reporter reveló que aunque la película podrá presentarse en Kuwait los responsables del MCU tuvieron que eliminar algunas escenas para asegurar su estreno en ese país.

Concretamente Marvel Studios habría eliminado una breve escena de representación LGBTQ donde una Dora Milaje besa a otra en la frente, un pequeño momento que denota una relación entre ambas y no pasó desapercibido para la censura en Kuwait. Todo mientras que a petición de ese país la compañía también removió una escena de un parto y la frase “un dios para su gente” de la versión de la película que llegará a esa zona.

Si bien este tipo de censuras no tienen ningún impacto en el estreno de las películas en el resto del mundo, las ediciones no dejan de ser llamativas considerando las estrictas políticas que tienen algunos países de Medio Oriente y la apuesta por la representación que está impulsando Marvel Studios.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenó esta semana en cines y ya recaudó $28 en su pre-estreno en Estados Unidos.