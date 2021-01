Marvel Studios podría volver a postergar el estreno de Black Widow

Mientras WandaVision sigue avanzando de la mano de Disney Plus, otro proyecto de Marvel Studios tendría que volver a postergar su estreno debido a la pandemia. Obviamente estamos hablando de Black Widow, la primera película en solitario de la espía interpretada por Scarlett Johansson y que antes del coronavirus planeaba estrenarse en mayo de 2020.

De acuerdo a Variety (vía ScreenCrush), pese a que a Marvel Studios aún tiene el debut de Black Widow fijado para este 7 de mayo en Estados Unidos, como los casos de coronavirus no han desaparecido y los cines aún no vuelven a operar con normalidad, la compañía detrás del MCU estaría contemplando postergar nuevamente el estreno de la película dirigida por Cate Shortland.

“En cuanto a Black Widow, esperen el mismo tratamiento de retrasos de 2020 si la situación de los cines no mejora durante la primavera”, señala el artículo de Variety. “Dado que es la primera película de la década de 2020 de la franquicia que impulsó al estudio a un total de $ 11 mil millones de dólares brutos a nivel mundial, ahora ficticios en 2019, es más probable que ocurra otro retraso antes de un último lanzamiento de Disney +”.

Es decir, como las películas de Marvel Studios son muy lucrativas para Disney, la Casa de Mickey Mouse preferiría seguir postergando el estreno en cines Black Widow antes que lanzar la película mediante su servicio de streaming.

En ese sentido, es todo un misterio cómo impactará eso al calendario de estreno de las producciones de Marvel Studios porque mientras evidentemente la compañía tendrá que dejar algo de espacio entre los estrenos de Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Los Eternos, actualmente se desconoce si los responsable del MCU también tendrían que mover a alguna de sus series para mantener la narrativa cohesionada.

De todas maneras, Disney todavía no realiza un anuncio oficial sobre el futuro de Black Widow y por ahora, aunque parece poco probable, la compañía todavía pretendería lanzar la película en mayo.