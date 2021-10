Marvel Studios quería presentar a los Guardianes de la Galaxia con varios cortos antes de su primera película

Aunque actualmente los Guardianes de la Galaxia son uno de los grupos más populares del universo cohesionado de Marvel Studios, antes del estreno de su primera película, Star-Lord y compañía eran relativamente desconocidos y no eran pocas las personas que creían que la cinta de 2014 comandada por James Gunn sería el primer gran fracaso de la franquicia de los Vengadores.

En ese sentido, en el marco del libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe se reveló que la compañía detrás del MCU quería presentar a los Guardianes de la Galaxia antes de su primera película de la mano de una seguidilla de cortos.

“Jugamos con la idea de hacer cortometrajes sobre Drax, Rocket y Groot, y Gamora, hasta llegar a Guardianes”, explicó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en el libro (vía Screen Rant). “Esta serie one-shots habría llevado a la película Guardianes propiamente tal, que también habría sido precedida directamente por un cuarto cortometraje autónomo sobre un niño misterioso al que le encantaban las cosas fantásticas. Luego comenzarías con Guardianes. Y a la mitad, revelaríamos que el gran héroe espacial es el niño del cortometraje. Pensamos que sería inteligente, pero era demasiado.”

Si bien Feige no habría ahondado más en ese proyecto en el contexto del libro, a propósito de un artículo al respecto, el propio James Gunn confirmó esta idea.

“Me había olvidado de esto, pero es cierto. No solo lo planeamos, también filmamos material para uno de los guiones (Rocket & Groot), parte del cual fue la primera toma de Rocket disparando una ametralladora en la espalda de Groot que mostramos en la Comic-Con de San Diego”, señaló el director.

Gunn continuó explicando que la idea era realizar cuatro cortos para los personajes principales la primera película de los Guardianes de la Galaxia. Todo con el fin de mostrar a tres de ellos antes de las películas de Marvel Studios que debutarían antes de la cinta del equipo (Iron Man 3, Thor: The Dark World y Captain America: The Winter Soldier) y lanzar el corto final enfocado en Peter Quill antes de la primera película de los Guardianes.

“Habría 4: Rocket & Groot, Gamora, Drax y Star-Lord. Solo el guión de Rocket & Groot estaba completamente terminado e incluso tenía su guión gráfico. Era la historia de cómo se conocieron y todavía creo que es verdad en mi cabeza. También escribí un papel para Alan Tudyk en eso”, escribió Gunn. “3 cortos se iban a presentar antes de las 3 películas que saldrían antes de Guardianes, lo que parecía una buena idea para que la gente los conociera, ya que todos nos decían que estos personajes desconocidos serían el ‘primer fracaso de Marvel’”

No obstante, aunque desde un punto de vista de marketing esto podría haber sido una buena estrategia, Gunn explicó que finalmente esta idea no se concretó ya que simplemente era mucho trabajo.

“No terminamos haciéndolo porque me di cuenta de que era ridículo para mí estar escribiendo y dirigiendo 4 cortometrajes al mismo tiempo que estaba preparando una enorme película para construir un mundo”, señaló el director.

“El cuarto corto iba a ser la historia de origen de Quill, que es realmente lo que está al comienzo de Guardianes ahora. Fue muy difícil para mí admitir que era demasiado para mí y estaba triste al decidir que no podía hacerlos (especialmente Rocket & Groot)”, concluyó. “Pero, ya saben, ¡quizás algún día!”.

Mientras aquellos cortos no prosperaron durante los próximos años los fanáticos de los Guardianes de la Galaxia tendrán la oportunidad de ver mucho más del equipo de la mano de su especial de Navidad, los cameos de Thor: Love and Thunder y, por supuesto, Guardianes de la Galaxia Vol. 3.