Marvel Studios todavía no podría realizar una película en solitario de Namor debido a los derechos del personaje

Si después de ver Black Panther: Wakanda Forever salieron del cine con ganas de ver una película en solitario de Namor les tenemos malas noticias. Pese a que el personaje interpretado por Tenoch Huerta claramente sería parte de los planes a futuro para el universo de Marvel Studios, recientemente se confirmó que la compañía comandada por Kevin Feige no puede desarrollar una película en solitario del personaje.

¿La razón? Nuevamente todo sería por un tema de derechos.

Pese a que Marvel Studios ya tiene en sus manos los derechos para realizar cintas de los X-Men y los Cuatro Fantásticos por cortesía de la adquisición de Fox por parte de Disney, el estudio todavía no es dueño de los derechos de adaptaciones para todos los personajes de Marvel Comics y mientras Sony tiene que decir sobre Spider-Man y su mundo, Universal aún está vinculado a Hulk y Namor.

Sí, Namor no puede tener una película en solitario desarrollada solo por Marvel Studios porque sus derechos seguirían en manos de Universal.

Pese a que el tema de los derechos cinematográficos de Namor es complicado e involucra varios tratos desde la década de los ‘90, en una reciente conversación con The Wrap el productor de Marvel Studios, Nate Moore, confirmó que Marvel Studios en realidad no controla al personaje y aunque prometió que Namor “regresará” aparentemente, el personaje no podrá encabezar una película solo y sus apariciones tendrán que ser en proyectos con otros personajes como ha sucedido con Hulk.

“Honestamente, nos afecta más, y no por hablar demasiado fuera de la escuela, sino en cómo comercializamos la película y en cómo lo usamos en la película”, dijo Moore. “Realmente no había cosas que no pudiéramos hacer desde la perspectiva del personaje, lo cual es bueno porque claramente nos inspiramos mucho en el material original, pero también hicimos algunos cambios importantes para anclarlo realmente en ese mundo de una manera verdadera que en los cómics nunca aterrizó, diría yo, de una manera importante”.

“He leído todos los cómics de Namor que se han escrito y los amo, pero el mundo de Atlantis está un poco vagamente dibujado. Tal vez sea un poco romano, tal vez. Entonces como Ryan (Coogler, el director de Black Panther: Wakanda Forever) es un cineasta muy orientado a los detalles, quería anclarse en algo que se sintiera tan tangible y real como, con suerte, lo hace Wakanda para las personas. Y creo que no había nada desde el punto de vista comercial que nos impidiera hacer eso, lo cual es genial”, añadió.

Pero claro aunque en pantalla Marvel Studios podría hacer distintas cosas con el personaje, esta limitación para las apariciones de Namor sigue siendo relevante. Después de todo, Hulk ha tenido un desarrollo diferente al resto de los vengadores originales porque precisamente no puede tener una película o serie en solitario (recuerden que The Incredible Hulk es parte del MCU pero fue realizada por Universal).

No obstante, puede que la situación de Namor tenga otros matices y aunque por ahora Marvel Studios no podría desarrollar una película del personaje por su cuenta, tiempo atrás Kevin Feige tanteó que pese a que en ese momento el estudio ya tenía la luz verde para usar a Namor, el personaje todavía no les pertenecía. Algo que seguiría siendo el caso actualmente.

“Pongámoslo de esta manera: hay enredos que lo hacen menos fácil”, dijo Feige sobre los derechos de Namor en 2018 (vía Comicbook). “Hay contratos más antiguos que aún involucran a otras partes, lo que significa que debemos resolver las cosas antes de seguir adelante. A diferencia de Iron Man o cualquiera de los Vengadores o cualquiera de los otros personajes de Marvel donde podríamos simplemente incluirlos”.

Por ahora se desconoce cuándo volveremos a ver a Namor en el MCU, pero si se sigue lo que sucedió con Hulk, las próximas películas de los Vengadores probablemente serían buenas candidatas para el regreso del personaje.