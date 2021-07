Marvel Studios y DC Films no estarán en la Comic-Con de San Diego

A raíz de la pandemia, la Comic-Con de San Diego, el que hasta hace unos años era el evento de la cultura pop más grande del mundo, nuevamente se realizará de forma online.

Sin embargo, dos de sus habituales colaboradores estarán completamente ausentes: Marvel Studios y DC Films. Es decir, olvídense de novedades relacionadas a ambas marcas.

Esta no es la primera vez que faltan esas compañías, pero su ausencia solo remarca la baja que ha tenido la Comic-Con original ante la imposibilidad de tener público en su salón de convenciones.

Al mismo tiempo, en Warner Bros. este año nuevamente impulsarán a su evento DC Fandome, por lo que su ausencia responde a la decisión de dejar todas las sorpresas para un evento propio para DC.

Y en lo que respecta a Marvel, por ahora no se ha revelado si películas como Venom: Let There Be Carnage y Morbius, que fueron realizadas por el estudio Sony, también estarán ausentes de la Comic-Con.

El evento se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de julio.