Mary Elizabeth Winstead será parte de la nueva serie de Star Wars enfocada en Ahsoka Tano

Una nueva integrante se sumó al elenco de Ahsoka, la próxima serie de Star Wars que estará enfocada en el popular personaje de The Clone Wars.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Mary Elizabeth Winstead (Death Proof, 10 Cloverfield Lane, Birds of Prey) se incorporó al elenco de Ahsoka como un personaje que aún no es revelado.

Si bien por ahora se desconoce si Winstead interpretará a una figura nueva o conocida del mundo Star Wars, cabe recordar que la serie de Ahsoka no solo volverá a mostrar a Rosario Dawson como la ex-jedi tras su participación en la segunda temporada de The Mandalorian, sino que también contará con Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren y Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader.

Ahsoka estará ambientada cinco años después de los eventos de Return of The Jedi, será comandada por Dave Filoni y también contará con Jon Favreau en la producción.

Pese a que por ahora no hay una fecha de estreno para esta nueva producción de Star Wars, actualmente se espera que su rodaje arranque durante el segundo trimestre de este año.