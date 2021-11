Mary Marvel asumirá el papel de Shazam de la mano de un nuevo cómic

Mary Marvel protagonizará su propio cómic durante el próximo año. La hermana de Billy Batson que también es conocida como Mary Bromfield será el foco de The New Champion of Shazam.

De acuerdo a Polygon, esta nueva publicación de DC no solo se enfocará en la vida de Mary, sino que también mostrará cómo la heroína asume el papel de Shazam.

Así es, a raíz de un evento que obligará a Billy Batson a dejar de operar como Shazam, Mary se convertirá en la nueva campeona del hechicero.

Pero el camino de Mary Bromfield no será sencillo y la sinopsis de The New Champion of Shazam adelanta que enfrentará varias dudas sobre su papel.

“Mary Bromfield siempre ha tenido problemas para determinar quién es ella fuera de su familia ... ¡es algo poco difícil de hacer cuando todos son superhéroes! Ahora, después del heroico sacrificio de Billy Batson, el poder de Shazam se ha desvanecido y ella se ha quedado impotente”, dice la sinopsis del cómic. “La mayoría de los héroes estarían angustiados, pero Mary no. Por fin ha llegado el momento de emprender un viaje de autodescubrimiento mientras se prepara para su primer año de universidad y una vida civil. Pero nada es realmente normal para esta joven heroína, ¡porque acaba de ser elegida como la nueva campeona de Shazam! (Al menos de acuerdo con un conejo parlante enviado por su hermano Billy del que estaba separado).¿Aceptará el poder? ¿O morirá junto con la esperanza de supervivencia de este mundo contra las misteriosas fuerzas mágicas que esperan tomar el control?”.

The New Champion of Shazam contará con un guión de Josie Campbell (Future State: Green Lantern) y dibujos de Evan “Doc” Shaner (Strange Adventures). Y, aunque aún no hay una portada para este título, pueden ver algunos de los diseños de Mary realizados por Shaner a continuación.

“¿Quién es Mary en el corazón de este cómic? ¿Quién es ella, quién quiere ser y cuáles son roles a los que se ha visto obligada o en los que se ha unido voluntariamente? Realmente se arrojará una luz sobre ella y sus deseos y sus anhelos, como alguien que era parte de un equipo de superhéroes, no tiene sus poderes, los recupera, y luego, de repente, se muestran muchas opciones frente a ella que tendrá que decidir muy rápido”, comentó Campbell.

“Ha pasado tanto muchos desde que (Mary) tuvo su propio libro, desde antes de que ella fuera una propiedad de DC”, complementó Shaner. “Esperamos tener la diversión y la energía creativa detrás de gran parte de las primeras cosas que hizo (Otto) Binder, pero llévelo a una audiencia más moderna y tratar de que sea más fácil de identificar para los niños o adultos jóvenes de hoy”.

The New Champion of Shazam #1 será publicado el 8 de febrero de 2022.