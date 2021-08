Matt Reeves pretende que The Batman sea “la película de Batman más emotiva jamás realizada”

Mientras todo apunta a que DC finalmente presentará más material de The Batman durante la próxima edición de DC FanDome, esta semana los asistentes a la versión 2021 de la CinemaCon tuvieron la oportunidad de ver un nuevo adelanto y video promocional de la cinta más reciente del vigilante de Gotham.

De acuerdo a Entertainment Weekly, la presentación de Warner Bros en la CinemaCon incluía acercamientos a algunas escenas de la película que mostraban a una “Gotham lluviosa arrojada al caos”, además de Bruce Wayne deambulando por las calles, el primer acercamiento al Alfred de Andy Serkis, “Batman golpeando a enemigos, explosiones, oficiales de policía y más caos”. Todo de la mano de una “estética sombría”.

Pero considerando que aquel material aún no es revelado para todo el mundo, quizás lo más llamativo de la presentación de The Batman en la CinemaCon son las declaraciones del Matt Reeves sobre sus ambiciones para la película.

Después de todo, además de confirmar una vez más que Batman: Year One será una influencia para la cinta, Reeves apuntó a cómo pretende que esta entrega se diferencie de las versiones anteriores del Caballero Oscuro para la pantalla grande.

“Sentí que habíamos visto muchas historias de origen. Parece que las cosas van más y más hacia la fantasía, y pensé, bueno, un lugar en el que no hemos estado es basándonos en la forma en que lo hace Year One, para entrar directamente a un joven Batman no siendo una historia de origen, pero refiriéndose a sus orígenes y sacudiéndolo hasta la médula”, dijo Reeves. “Puedes hacer que sea muy práctico, pero también pensé que podría ser la película de Batman más emotiva jamás realizada”.

Por su parte, en el mismo video donde Reeves entregó sus declaraciones, Robert Pattinson expresó su entusiasmo por la propuesta del director.

“Por alguna razón, Batman siempre se ha destacado como uno de los personajes principales del siglo XX, y mucha gente se conecta con él a un nivel tan profundo por muchas razones diferentes”, dijo el actor. “Desde la primera conversación que tuve con Matt al respecto, supe que había algo radicalmente diferente (aquí)”.

De acuerdo a THR, Pattinson también anticipó que en The Batman veremos a un Bruce Wayne que “realmente está trabajando en esta rabia. Todas las peleas parecen muy personales”.

The Batman contará con Pattinson en el papel titular y también contemplará a Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como El Pingüino y Paul Dano como The Riddler.

El estreno de The Batman está planificado para marzo de 2022.