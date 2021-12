Matthew Vaughn dice que hay planes para un “gran reinicio” de Kick-Ass

Pese a que un par de semanas atrás el propio co-creador del cómic que inspiró la franquicia, Mark Millar, señaló que no habrían planes para una tercera película de Kick-Ass por el momento, recientemente Matthew Vaughn planteó que esa historia de superhéroes podría volver a la pantalla grande en el corto plazo.

En una entrevista sobre The King’s Man recogida por Comicbook, Vaughn fue consultado respecto al futuro de las películas de Kick-Ass y el director de la cinta de 2010 señaló que no solo hay planes para otra película, sino que aquella apuesta sería nada más ni nada menos que un reinicio.

“Oh, tienes un gran reinicio, un gran reinicio de Kick-Ass en dos años. Gran reinicio. Es tan jodidamente loco que no puedo hablar de eso”, dijo Vaughn. “Pero lo tenemos listo. Todos los derechos se revertirán en dos años y luego haremos un reinicio donde la gente dirá: ‘Está loco’“.

Vaughn no quiso entregar más detalles sobre el proyecto y su elenco, pero al ser consultado respecto a por qué pretendía realizar un reinicio en lugar de Kick-Ass 3 apuntó a que su nuevo proyecto será bastante atrevido

“Creo que la pista está en el título. Creo que Kick-Ass se convirtió en un nuevo tipo de género. (....)Cuando lo hicimos todos decían: ‘Oh, no puedes hacer superhéroes con clasificación R. Nadie querrá ver a un superhéroe con clasificación R. No puedes hacer esto. No puedes hacer eso‘”, dijo Vaughn.

“Entonces”, añadió entre risas. “Tuve que decir: ‘(es un) desafío’ y fue tan loco que dije: ‘Sí, genial. Causará tanta controversia y todo el mundo hablará de ello y mucha gente la amará o la odiará”.

En ese sentido, Vaughn planteó que necesitará a un actor “muy valiente” para protagonizar esta nueva cinta.

“Pero no estoy diciendo que no tendrá los personajes, ya sabes. Solo digo que no es lo que alguien podría imaginarse. Y voy a necesitar un actor o actriz muy, muy valiente para interpretar al nuevo Kick-Ass porque los asustará”, sentenció.

Por ahora no hay más detalles sobre este potencial reinicio de Kick-Ass, por lo que tendremos que esperar más actualizaciones al respecto.