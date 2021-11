Mark Millar afirmó que actualmente no hay planes para Kick-Ass 3

Mark Millar no quiere que se ilusionen con una potencial tercera película de Kick-Ass. Pese a que durante los últimos años han existido rumores y especulaciones sobre una continuación de la adaptación de esos cómics escritos por el autor, recientemente el propio Millar aseguró que por ahora no habrían planes concretos al respecto.

En el marco de una entrevista con el portal ScreenRant a propósito del estreno de Super Crooks, Millar fue consultado directamente sobre los rumores respecto a Kick-Ass 3.

“Sabes, es gracioso, de vez en cuando aparece algo sobre una tercera Kick-Ass, pero nunca es cierto”, dijo Millar. “Lo que creo que pasa es que uno de los actores originales está siendo entrevistado para otra película y le preguntan: ‘¿Habrá otra Kick-Ass?‘ y dicen: ‘Bueno, no sé tal vez ‘y luego se convierte en un titular: ‘Tal vez se acerca otra Kick-Ass‘. Pero en realidad, literalmente nunca hemos tenido una conversación al respecto”.

La primera película de Kick-Ass se presentó en 2010 y fue dirigida por Matthew Vaughn (Kingsman) mientras que Jeff Wadlow (Cry Wolf) tomó las riendas de Kick-Ass 2 en 2013. En ese sentido, Millar sostiene que ni siquiera ha conversado con Vaughn sobre una eventual tercera película.

“Hablo con Matthew Vaughn tres veces a la semana, Matthew es uno de mis mejores amigos y no tenemos planes porque estoy en Netflix y él tiene acuerdos con Apple y Kick-Ass es Universal”, explicó Millar. “Así que definitivamente no hay planes, tal vez en algún momento en el futuro, tengamos una última historia que contar, que sea la gran historia final. También me gusta la idea de eso, porque prácticamente podemos volver un poco más tarde a todos los personajes en diferentes lugares, así que hay una historia potencial allí en algún momento. Pero rezo para que nadie lea esto y confunda aquello con que nosotros estamos diciendo que Kick-Ass 3 está en proceso, porque al 100% no hay planes para hacerlo en este momento”.

Es decir, aunque no Millar cierra la puerta para el proyecto en un eventual futuro, por ahora no habría ningún tipo de plan para realizar Kick-Ass 3.