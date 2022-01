Maus de Art Spiegelman es un éxito de ventas tras ser censurada en colegios de Estados Unidos

Maus, la novela gráfica lanzada en 1980, es actualmente la duodécima más vendida en Amazon en su tomo uno y la decimotercera para la colección completa.

Lo anterior podría tener relación con la decisión de una junta escolar del condado de McMinn, Tennessee, la cual decidió eliminar de forma unánime a esta, la única novela gráfica en ganar el Premio Pullitzer de literatura del plan de escolar de lenguaje. ¿La razón? Sus preocupaciones sobre la blasfemia y desnudos femeninos.

El grupo escolar comentó en primera instancia que el libro fue censurada por el uso de la palabra “perra” o el uso de “Dios” o “maldito” como insulto. Otras razones también fueron a que el libro era gráficamente excitante para los alumnos, de esa manera fue eliminado del plan de estudios.

Estos fueron algunos de que hubieron dentro del debate:

“Puedo hablar de la historia, fui profesora de historia y no hay nada bonito sobre el Holocausto y para mí esta fue una excelente manera de representar un momento horrible en la historia. El Sr. Spiegelman hizo todo lo posible para representar el fallecimiento de su madre y estamos a casi 80 años de distancia. Es difícil para esta generación, estos niños ni siquiera conocen el 11 de septiembre, ni siquiera nacieron. Para mí esta era su manera de transmitir el mensaje. ¿Son objetables las palabras? Sí, no hay nadie que piense que no lo son, pero al quitar la primera parte, no está cambiando el significado de lo que está tratando de retratar y los derechos de autor”, comentó la intervencionista Julie Goodwin.

“No niego que fue horrible, brutal y cruel. Es como cuando estás viendo la televisión y aparece una palabrota o una escena de desnudo, sería la misma película sin ella. Bueno, este sería el mismo libro sin él. Puede que me equivoque, pero este tipo que creó la obra de arte solía hacer los gráficos para Playboy. Puedes ver su historia y le estamos permitiendo hacer gráficos en libros para estudiantes de primaria. Si tuviera un hijo en octavo grado, esto no pasaría. Si tuviera que mudarlo y educarlo en casa o ponerlo en otro lugar, esto no sucederá”, habló una persona llamada Tony Allman.

De acuerdo a Jeff Trexler, director interino del Comic Book Legal Defense Fund, cuya organización benéfica ha desafiado muchas de estas prohibiciones, mencionó en un comunicado a Newsweek que Maus “ilustra por qué es tan importante que los estudiantes puedan aprender el pensamiento analítico a través de la interpretación de novelas gráficas. Ser capaz de comprender la fusión de palabra e imagen es esencial para la alfabetización del siglo 21. Sin embargo, si no reconocemos cómo funciona esta interacción de palabra e imagen, nos exponemos a tomar decisiones que van en contra de nuestro núcleo cívico”.

Actualmente, la novela gráfica sigue censurada en el condado, y artistas como Neil Gaiman o Reilly Brown acusaron la decisión de la junta escolar por evitar hablar de un tema como el holocausto.

“Solo hay un tipo de personas que votarían para prohibir Maus, como sea que se llamen a sí mismos en estos días”, planteó Gaiman apuntando obviamente al nazismo.