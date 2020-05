MayThe4thBeWithYou: Juegos de Star Wars están con oferta en Steam

El 4 de mayo, es considerado el día de Star Wars, y como todos los años, los fans aprovechan la ocasión para demostrar su cariño por la popular saga.

Ahora con motivo de celebrar el '#MayThe4thBeWithYou’, es que en Steam se encuentran en oferta una gran cantidad de juegos de Star Wars, entre los que se encuentran varios clásicos de la franquicia.

Los descuentos incluso involucran el más reciente juego de la saga, Star Wars Jedi: Fallen Order, el cual fue lanzado en noviembre pasado y se encuentra con un 40% de descuento.

Otros de los juegos en oferta Star Wars Knights of the Old Republic I y II; Star Wars Episode I Racer; y Star Wars The Force Unleashed I y II, cada uno de estos con un 65% de descuento.

Puedes revisar el listado completo de juegos en oferta en el siguiente enlace.