Meitenkun es el protagonista del nuevo adelanto de The King of Fighters XV

Tras una larga espera este año finalmente SNK decidió quitar el velo de The King of Fighters XV y comenzar a entregar información del título. Es así como hace unos días lanzaban un adelanto centrado en Shun’ei, y ahora es el turno del luchador chino, Meitenkun.

El adelanto permite apreciar algunos de los movimientos del personaje que también estuvo presente en King of Fighters XIV, así como el aspecto que tendrá, el cual cabe mencionar no varía mucho de la entrega anterior.

Cabe recordar que The King of Fighters XV fue anunciado en la EVO de 2019, sin embargo a lo largo del 2020 casi no se tuvo información del juego, y finalmente este año es que desde SNK han comenzado a compartir detalles del juego.

Hace unos días Eisuke Ogura y Yasuyaki Oda, director y productor del juego respectivamente, señalaron que el juego ya se encontraba en una fase de optimización de sus mecánicas.

Se espera que este juego llegue en algún momento del 2021.