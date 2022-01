Michael Keaton no quiso hacer Batman Forever porque no podría vivir consigo mismo, pero decidió regresar en The Flash ya que ese guión sería “realmente bueno”

Michael Keaton es uno de los actores más reconocidos que ha asumido el papel de Batman y es que mientras cada fanático tiene a su versión favorita del hombre murciélago, es indudable que la interpretación del héroe que Keaton plasmó en Batman y Batman Returns ha influenciado considerablemente la percepción e historia del personaje.

En ese sentido, el retorno del actor como Batman es uno de los elementos más llamativos de lo que se conoce hasta ahora sobre la propuesta de la película de The Flash e inevitablemente Keaton ha tenido que hablar del tema en sus entrevistas más recientes.

Particularmente durante esta semana en una conversación con “The Jess Cagle Podcast with Julia Cunningham” el actor fue consultado directamente respecto a cómo se sentía al volver a interpretar a Batman.

Keaton comenzó recordando su trabajo en la ya clásica película de Batman de 1989 y cómo en ese minuto él y el director Tim Burton sintieron que era toda una apuesta. Todo antes de hablar del camino que lo llevó a dejar el papel del vigilante de Gotham.

“(Batman) era un trabajo y luego la siguiente (Batman Returns) fue un trabajo y lo disfruté”, dijo Keaton. “Fue lo que y eso fue grande. Y luego la tercera (película de Batman), simplemente no pude hacerla. Solo pensé: ‘Bueno, esto no es bueno. Esto no está bien. Simplemente, no puedo hacerlo. Solo me volaré los sesos. Simplemente no puedo vivir conmigo mismo’”.

Por supuesto, aquella película que Keaton no quiso hacer se transformó en Batman Forever y aunque en esta oportunidad el actor no ahondó en sus reparos, previamente ya había dicho que el tono de la producción comandada por Joel Schumacher no estaba en la línea del concepto que él tiene para Batman.

Pero aunque no abordó ese tema, ahora Keaton se enfocó en otro punto y contó cómo se volvió a vincular con el Caballero Oscuro.

“Así que me alejé y luego, a medida que pasaba el tiempo, era como si me pusiera al día con la cultura, supongo, o ellos ciertamente no se pusieron al día conmigo. Pero todo lo que sucedió en ese mundo, el mundo de los superhéroes en Marvel y DC y los fanáticos y la Comic-Con y el espíritu de la época de todas esas cosas, para ser honesto, estaba realmente fuera de eso para ser honestos. Y en algún momento eres un idiota, si no dices: ‘Bueno, este es un mundo legítimo. No eres ni mejor ni peor que esto’, pero yo soy ingenuo. Entonces, cuando volvió a surgir, en primer lugar, tenía curiosidad al respecto. Pensé: ‘Vaya, ¿cómo sería eso? Me pregunto cómo sería eso’”, recordó Keaton.

De acuerdo a Keaton, su curiosidad coincidió con el interés de Warner Bros y tras una reunión que no habría sido explícitamente sobre Batman recibió una llamada que dio pie al retorno de su versión del personaje para las películas de Flash y Batgirl.

“Recibí una llamada más tarde diciendo: ‘Oye, queremos que leas algo’. Y pensé: ‘Por supuesto que tenían que hacer esto’. Pero tiene que ser bueno. No hay razón para hacerlo si no es bueno. Realmente no va a cambiar nada que no creo. Entonces, es realmente bueno”, dijo Keaton sobre el guión de la película de The Flash. “Y simplemente salté y me divertí. ¿Y por qué no? Sabes el director, Andy Muschietti, es fantástico y es realmente creativo. No sé. Es divertido”.

La película de The Flash (con participación de Keaton incluida) se estrenará en noviembre de este año