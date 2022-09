Michael Keaton opinó sobre la cancelación de Batgirl: “Voy a suponer que fue una buena decisión”

Michael Keaton habló sobre la cancelación de la película de Batgirl. El actor que protagonizó Batman (1989) y Batman: Returns (1992) era parte del elenco de la producción dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi que fue descartada por Warner Bros Discovery el pasado mes de agosto.

Pero mientras Fallah y El Arbi y la protagonista de la cinta, Leslie Grace, lamentaron aquella determinación, Keaton fue mucho más mesurado en sus palabras.

Durante una conferencia en los Premios Emmy 2022, donde se adjudicó un galardón por su trabajo en Dopesick, Keaton fue consultado sobre la cancelación de Batgirl.

“Creo que fue una decisión comercial. Voy a suponer que fue una buena decisión”, dijo Keaton (vía TV Line). “Realmente no lo sé. No sigo mucho eso”.

Originalmente la película de Batgirl pretendía formar parte de un gran retorno del Batman de Keaton a las películas de DC ya que también habían planes para que el actor apareciera como su versión del Caballero Oscuro en Aquaman and the Lost Kingdom y The Flash. No obstante, mientras todo indica que Keaton seguirá siendo parte de la cinta sobre Barry Allen, Ben Affleck lo habría reemplazado en la secuela de Aquaman y ahora el actor no quiso aclarar si tiene otros proyectos en camino como el vigilante de Gotham.

“Un poco más tarde esta noche, probablemente, si tienes suerte”, bromeó Keaton al ser consultado sobre su retorno como Batman antes de añadir: “Ya veremos. Fue grandioso. Fue divertido. Realmente no tengo ni idea.”

En paralelo a las declaraciones de Keaton, en la promoción de su película The Whale, Brendan Fraser expresó su decepción por la cancelación de la cinta donde aparecería como el villano Firefly.

“Los fanáticos realmente querían ver esta película hecha. Leslie Grace es energética”, dijo Fraser (vía Variety). “La película fue filmada y concebida para una pantalla más pequeña. En esta era de la que hemos salido ahora entre el servicio de streaming versus el estreno en cines, terminó siendo el canario en la mina de carbón. ¿Qué aprendimos de esto? Trabaja con cineastas de confianza, como Darren (Aronofsky)”.